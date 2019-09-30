Почему бы и нет: Луценко готов свидетельствовать в Конгрессе США по делу Трампа

Новости Украины:Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что готов дать показания в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа.

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о готовности дать свидетельские показания в Конгрессе США по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

Об этом он сказал в интервью ВВС.

"Почему бы и нет. Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь. Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма. Я хочу защитить свою страну ", - заявил Луценко.

Он также отметил, что никогда не разговаривал с Трампом, но с его юристом Рудольфом Джулиани встречался не раз и обсуждал расследование в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой был сын Джо Байдена - Хантер. В то же время, как утверждает Луценко, это было обычное общение, никто никому заданий не давал.

"Я знаю Джулиани давно. Он меня приглашал трижды. Два раза у меня не было такой возможности, но в январе я был в отпуске, и мы встретились. Это очень важно, что я не работал тогда генпрокурором, был в отпуске с сыном в Нью-Йорке. И у нас были небольшие консультации, касающиеся особенностей украинского законодательства, украинских правоохранительных органов, а также некоторых важных вопросов о возвращении Украине семи миллиардов денег "мафии Януковича" и о деле Burisma, которое заинтересовало господина Джулиани ", - отметил Луценко.

При этом Луценко настаивает, что нет никаких оснований для проведения в Украине расследования в отношении деятельности оппонента Трампа Джо Байдена и его сына Хантера.

"Мне неизвестны никакие основания, согласно украинскому законодательству, для расследования относительно Джо Байдена или Хантера Байдена. Но это не значит, что их нет согласно американскому законодательству ", - заявил экс-генпрокурор.

По его словам, это относится к юрисдикции Соединенных Штатов.

"Я сказал господину Джулиани: хорошо, если вы начнете расследование в США, мы можем вам официально помочь. Согласно международному законодательству, мы предоставим вам всю юридическую международную помощь через запросы или через присоединение к следственной группе. Это возможно ", - рассказал Луценко.

Как сообщалось, обсуждение Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским вопроса расследования по Байдену в Украине привело к началу расследования в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента США.

Стенограмма звонка, который Трамп сделал Зеленскому 25 июля, свидетельствует, что он призвал его расследовать недоказанные подозрения относительно Джо Байдена и его сына.

В свою очередь Зеленский заявил, что Трамп не оказывал на него никакого давления.