Скачать
Понедельник, 30.09.2019
Загороднюк принял посла Франции: обсуждали реформы ВСУ
Загороднюк принял посла Франции: обсуждали реформы ВСУ
Помощник Помпео едет в Украину: цели визита
Помощник Помпео едет в Украину: цели визита
Аталанта - Шахтер: слова Каштру перед матчем Лиги чемпионов (Видео)
Аталанта - Шахтер: слова Каштру перед матчем Лиги чемпионов (Видео)
Обнаружены новые звезды с меняющейся яркостью
Обнаружены новые звезды с меняющейся яркостью

Почему бы и нет: Луценко готов свидетельствовать в Конгрессе США по делу Трампа

Почему бы и нет: Луценко готов свидетельствовать в Конгрессе США по делу Трампа
21:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что готов дать показания в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа.

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о готовности дать свидетельские показания в Конгрессе США по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

Об этом он сказал в интервью ВВС.

"Почему бы и нет. Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь. Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма. Я хочу защитить свою страну ", - заявил Луценко.

Он также отметил, что никогда не разговаривал с Трампом, но с его юристом Рудольфом Джулиани встречался не раз и обсуждал расследование в отношении компании Burisma, членом совета директоров которой был сын Джо Байдена - Хантер. В то же время, как утверждает Луценко, это было обычное общение, никто никому заданий не давал.

Луценко не видит причин для возобновления расследования против Байдена

"Я знаю Джулиани давно. Он меня приглашал трижды. Два раза у меня не было такой возможности, но в январе я был в отпуске, и мы встретились. Это очень важно, что я не работал тогда генпрокурором, был в отпуске с сыном в Нью-Йорке. И у нас были небольшие консультации, касающиеся особенностей украинского законодательства, украинских правоохранительных органов, а также некоторых важных вопросов о возвращении Украине семи миллиардов денег "мафии Януковича" и о деле Burisma, которое заинтересовало господина Джулиани ", - отметил Луценко.

При этом Луценко настаивает, что нет никаких оснований для проведения в Украине расследования в отношении деятельности оппонента Трампа Джо Байдена и его сына Хантера.

Лещенко: Луценко покинул Украину

"Мне неизвестны никакие основания, согласно украинскому законодательству, для расследования относительно Джо Байдена или Хантера Байдена. Но это не значит, что их нет согласно американскому законодательству ", - заявил экс-генпрокурор.

По его словам, это относится к юрисдикции Соединенных Штатов.

"Я сказал господину Джулиани: хорошо, если вы начнете расследование в США, мы можем вам официально помочь. Согласно международному законодательству, мы предоставим вам всю юридическую международную помощь через запросы или через присоединение к следственной группе. Это возможно ", - рассказал Луценко.

"Украинская история" Трампа: американские СМИ насчитали два десятка фигурантов

Как сообщалось, обсуждение Трампом и Президентом Украины Владимиром Зеленским вопроса расследования по Байдену в Украине привело к началу расследования в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента США.

Стенограмма звонка, который Трамп сделал Зеленскому 25 июля, свидетельствует, что он призвал его расследовать недоказанные подозрения относительно Джо Байдена и его сына.

В свою очередь Зеленский заявил, что Трамп не оказывал на него никакого давления.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Юрий Луценко, Конгресс США, Джо Байден, Дональд Трамп, Рудольф Джулиани.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Просто огромный: самый большой мотоцикл Leonhardt Gunbus 410 (Фото)
02 Веские причины оставить сливочное масло в повседневном питании (Фото)
03 Кличко лично проверил ремонтные работы на Борщаговском путепроводе (Фото)
04 Украинцам изменят правила на субсидию: новая Программа
05 Настя Каменских ошеломила заявлением о жизни с Потапом (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
США обновили санкции против РФ: в список попали люди &quot;повара Путина&quot;
США обновили санкции против РФ
Зеленский подписал отставку Данилюка
Зеленский подписал отставку Данилюка
Экс-нардеп Жеваго не признает обвинений ГБР
Экс-нардеп Жеваго не признает обвинений ГБР
Герцогиня Сассекская сходила на шопинг в последние дни африканского тура (Фото)
Герцогиня Сассекская сходила на шопинг в последние дни африканского тура (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь