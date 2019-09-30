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Луценко не видит причин для возобновления расследования против Байдена

Луценко не видит причин для возобновления расследования против Байдена
10:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:По словам Луценко, у Украины нет оснований проводить расследование в отношении Байдена.

Любые расследования в отношении экс-вице президента США, потенциального соперника действующего президента Дональда Трампа на выборах 2020 года, Джозефа Байдена и его сына Хантера Байдена должны проводиться в США, а у Украины нет правовых оснований для этого, считает бывший генеральный прокурор Украины (2016-2019гг) Юрий Луценко.

"Я не знаю никаких причин проводить расследование в отношении Джо Байдена или Хантера Байдена в соответствии с украинским законодательством… Это юрисдикция США", - сказал Луценко в интервью BBC.

При этом экс-генпрокурор считает, что "вероятное хищение" в компании Burisma "произошло за два-три года до того, как Хантер Байден стал членом совета" директоров этой компании.

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Луценко заявил, что встречался с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, который спросил его, можно ли провести расследование относительно Байденов в Украине. "Я сказал ему то же, что я сказал вам: это не моя юрисдикция. Это может быть юрисдикция США. Если вы пришлете мне запрос, да, я дам вам всю официальную информацию, но это не юрисдикция Украины - таков был мой ответ", - сказал экс-генпрокурор.

"Я ничего не могу делать (по делу - ред.), не связанным с украинским законодательством", - подчеркнул Луценко.

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Украина, Юрий Луценко, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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