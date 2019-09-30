Секретарь Госдепа США был в курсе встречи Джулиани и Ермака

Новости мира:Адвокат Трампа заявил, что Помпео знал о его встрече с помощником Зеленского.

Личный адвокат президента США Руди Джулиани подтвердил, что госсекретарь США Майк Помпео знал о его встрече с помощником украинского президента Андреем Ермаком, но не организовывал эту встречу.

"Когда я говорил с госсекретарем на прошлой неделе, я сказал: " Вы знаете об этом?" и он сказал: "Да, я знаю об этом", - сообщил Джулиани в интервью телеканалу CBS.

Он добавил, что организаторами встречи выступали спецпредставитель США в Украине Курт Волкер и посол США в ЕС Гордон Сондланд.

По его словам, участие госдепартамента в его работе с украинским правительством началось в июле, когда Волкер связал его с главным помощником президента Украины Владимира Зеленского.

Вскоре после встречи с Ермаком Джулиани сказал, что он позвонил и Волкеру, и послу Сондланду, чтобы проинформировать их о своем разговоре.

Джулиани сказал, что ни Волкер, ни Сондланд не упоминали имени Помпео во время их разговоров.

Ранее помощник президента Украины Ермак заявил, что его встреча с частным адвокатом президента США состоялась по его инициативе.

"Когда я прочитал о том, что он собирался приехать в Украину, но передумал, "потому что в команде Зеленского есть враги Трампа" (об этом Джулиани сказал в начале мая 2019 года в одном из интервью - ред.), я предложил поговорить с ним. На тот момент я был знаком с Куртом Волкером (специальным представителем Госдепа США по Украине - ред.), я рассказал ему о своей идее поговорить с Джулиани, чтобы прояснить ситуацию, он идею одобрил и предложил меня ему представить", - сказал он в интервью "Левому берегу".

Согласно информации американских СМИ, 27 сентября Волкер встретился с госсекретарем США Майком Помпео и сообщил ему о решении уйти в отставку.