Джулиани обнародовал часть переписки с Волкером: что в ней

Новости мира:Курт Волкер обсуждал с Рудольфом Джулиани встречу с Андреем Ермаком.

Адвокат президента США Рудольф Джулиани на канале Fox News показал, как он утверждает, часть своей переписки со спецпредставителем Госдепа по вопросам Украины Куртом Волкером.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Из переписки становится известно, что Волкер обсуждал с личным адвокатом Трампа украинскую тему и помогал связаться с людьми в администрации Зеленского", - говорится в сообщении.

В частности, в одном из сообщений Волкер будто бы предложил Джулиани проконсультировать его в отношении Зеленского, а также динамики украинско-российских отношений. Адвокат Трампа настаивает, что он действовал от имени Госдепартамента.

А в сообщении от 19 июля Волкер пишет: "Господин мэр, приятно было позавтракать сегодня утром. Как мы обсудили, связываю Вас с Андреем Ермаком, который очень близок к Президенту Зеленскому..."

Джулиани добавил, что госсекретарь Помпео знал о его общении с Волкером. А также отверг предположение, будто именно Волкер может быть автором жалобы, поданной в рамках программы защиты для разоблачителей коррупции.

Как известно, 28 сентября спецпредставитель США Курт Волкер, который является последовательным сторонником продолжения поддержки Украины со стороны Вашингтона и активным участником переговоров с представителями стран "Нормандской четверки", подал в отставку.

Это произошло через день после обнародования отчета обличителя, где речь шла о сокрытии Белым домом содержания разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.