Курт Волкер подает в отставку

Новости Украины:Спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер подал в отставку.

Спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер, который является последовательным сторонником продолжения поддержки Украины со стороны Вашингтона и активным участником переговоров с представителями стран "Нормандской четверки", подал в отставку.

Об этом сообщил в пятницу со ссылкой на три источника американский центральный телеканал CNN.

"Курт Волкер, спецпредставитель США в переговорах по Украине, подал в отставку через день после обнародования отчета обличителя, где речь шла о сокрытии Белым домом содержания разговора между президентом Дональдом Трампом и президентом Украины", - отмечается в сообщении.

Госдепартамент пока не прокомментировал ситуацию.

Имя Курта Волкера в документе обличителя упоминается по крайней мере пять раз в двух эпизодах. В первом он фигурирует вместе с другим дипломатом – Гордоном Сондлендом, который известен высоким уровнем доверия со стороны президента Трампа.

"26 июля, через день после телефонного разговора (президентов Трампа и Зеленского), спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер посетил Киев и встретился с президентом Зеленским и другими украинскими политическими деятелями. Посла Волкера на встречах сопровождал посол США в ЕС Гордон Сондленд", - заключил разоблачитель.

Далее он отметил: "учитывая многочисленные доклады по этих встречах, переведенных мне разными американскими чиновниками, послы Волкер и Сондленд, как сообщается, оказывали советы украинскому руководству относительно того, как "ориентироваться" в требованиях, озвученных президентом (Трампом – ред.) господину Зеленскому".

Второй эпизод, где упоминается Курт Волкер вместе с послом Сондлендом, касается попыток личного адвоката Трампа - Руди Джулиани - "обойти" некоторые процессы принятия решений в сфере национальной безопасности. В связи с этим отмечается, что Волкер и Сондленд общались с Джулиани с целью "уменьшения ущерба" национальной безопасности США. Кроме того, оба дипломата встречались с членами новой украинской власти, чтобы "помочь украинским лидерам понять и ответить на разные месседжи, которые поступали из официальных каналов США с одной стороны, и от господина Джулиани с другой".

Напоминаем, телефонный разговор президентов Трампа и Зеленского состоялась 25 июля. В августе разоблачитель с одного из разведывательных органов США, который владел ситуацией, подал своему руководству жалобу о том, что во время этого разговора глава Белого дома сделал недопустимую предложение президенту Украины. В частности, речь шла о том, что Трамп предлагал открыть в Украине уголовное расследование против семьи Джо Байдена – основного конкурента на президентских выборах в США. Глава Белого дома также договорился с президентом Зеленским, что тот будет поддерживать контакт с его личным адвокатом, Руди Джулиани.

На прошлой неделе об этом стало известно американским СМИ. В среду и четверг на этой неделе были обнародованы рассекреченные тексты разговора президентов и жалобы обличителя. Демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента президента США.