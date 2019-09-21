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Трамп восемь раз упоминал Байдена при разговоре с Зеленским

Трамп восемь раз упоминал Байдена при разговоре с Зеленским
03:53 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:СМИ: Трамп во время телефонного разговора оказывал давление на Президента Украины постоянно упоминая Байдена.

Во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Дональд Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Джо Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Такие подробности – вопреки заявлениям самого Трампа – сообщило в пятницу влиятельное американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Президент Трамп во время телефонного разговора в июле неоднократно оказывал давление на Президента Украины, чтобы инициировать расследование против сына кандидата в президента от демократов Джо Байдена, по крайней мере восемь раз призывая Владимира Зеленского сотрудничать с его личным юристом Руди Джулиани в этом расследовании", - отмечается в публикации.

При этом приводится цитата одного из источников, которая объясняет просьбу Трампа.

"Он (глава Белого дома – ред.) сказал ему (президенту Зеленскому – ред.), что тот должен работать с Джулиани относительно Байдена и также, что люди в Вашингтоне хотели бы знать, правдивы ли эти утверждения (относительно сына экс-вице-президента)", - отметил источник.

В то же время, по словам собеседников, во время беседы не упоминалось об оборонной помощи США для Украины, которую Белый дом приостановил впоследствии, однако был вынужден возобновить после давления со стороны Конгресса США.

Трамп отрицает договоренности с Зеленским по делу Байдена

Перед выходом публикации WSJ Дональд Трамп неоднократно отрицал, что говорил о "неподходящих вещах" с иностранным лидером.

Кроме того, в пятницу он прямо заявил журналистам в Белом доме, что не обсуждал никаких вопросов относительно Байдена с президентом Зеленским.

Тем временем, в четверг в Палате представителей Комитет по вопросам разведки провел первые закрытые слушания по делу о возможном давлении со стороны Трампа на Зеленского, связанного с вероятным требованием открыть в Украине расследование против семьи Байдена. Слушания проводились с участием главного инспектора разведывательного сообщества Майкла Аткинсона и касались жалобы сотрудника разведки после телефонного разговора президентов Украины и США.

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Украина, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Телефонный разговор, Владимир Зеленский.
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