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Трамп отрицает договоренности с Зеленским по делу Байдена

Трамп отрицает договоренности с Зеленским по делу Байдена
17:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Трамп заявляет, что не просил Зеленского о каких либо действиях в отношении дела сына Байдена.

Президент США Дональд Трамп отрицает, что договаривался с Президентом Украины Владимиром Зеленским о начале расследования украинскими правоохранителями дела против сына главного конкурента Трампа на предстоящих выборах — Джо Байдена. Об этом сообщает BBC.

"Дональд Трамп опроверг обвинения, что договаривался с главой другого государства, по поводу чего поступила официальная жалоба от сотрудника американской разведки", - говорится в сообщении.

В начале этого месяца представители Демократической партии призвали начать расследование относительно возможного давления со стороны президента Трампа и его адвоката Руди Джулиани на руководство Украины.

Три представителя Демократической партии — Элиот Энгель, Адам Шифф и Элиаф Каммингс — заявили, что Трамп и Джулиани пытались "манипулировать украинским руководством, чтобы получить выгоду для президентской кампании 2020 года. Они утверждают, что Трамп и Джулиани пытались оказывать давление на украинскую власть в вопросе проведения расследования против бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, который был членом правления украинского газового оператора.

Адвокат Трампа начал "подставлять" своего клиента

Как сообщалось, в США набирает обороты скандал после того, как сотрудник разведки, который обрабатывал телефонный разговор Президента Трампа с "иностранным лидером", которым может быть Президент Украины Владимир Зеленский, подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания Трампа, которые, согласно данным американских СМИ, могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является прямым конкурентом Трампа на следующих выборах президента США.

Тем временем, выступая в разгар скандала на CNN, личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и невольно признал, что действительно требовал у представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена, несмотря на многократные заверения Вашингтона, что никаких таких требований на официальном уровне не было.

Зеленский едет на ГА ООН: планы, сроки, анонсы

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США в четверг провел первые закрытые слушания по делу о возможном давлении со стороны Трампа на Зеленского, связанного с вероятным требованием открыть в Украине расследование против семьи Байдена.

Сейчас Байден является основным соперником Трампа среди кандидатов в президенты США на выборах 2020 года. 

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Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Рудольф Джулиани.
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