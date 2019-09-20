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Зеленский едет на ГА ООН: планы, сроки, анонсы

Зеленский едет на ГА ООН: планы, сроки, анонсы
15:28 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в США для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

23-26 сентября Президент Украины Владимир Зеленский отправится в США с рабочим визитом для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Отмечается, что Зеленский выступит с речью в ходе дебатов ГА ООН и поучаствует в саммите по Целям устойчивого развития.

Также в пресс-службе сообщили, что президент Украины проведет ряд встреч с иностранными лидерами, в частности с главой Белого дома США Дональдом Трампом.

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В рамках визита Зеленский встретится с лидерами украинской и еврейской общин США и с представителями американских деловых кругов.

Напомним, вчера, 19 сентября, президент Украины Владимир Зеленский сформировал состав украинской делегации для участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН.

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США, Генассамблея ООН, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Зеленский в США.
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