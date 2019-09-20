СМИ: Президент и глава МИД Ирана приедут в Нью-Йорк

Новости мира:США выдали Рухани и Зарифу визы для участия в Генассамблее ООН.

Власти США предоставили визы президенту Ирана Хасану Рухани и главе МИД Ирана Джаваду Зарифу, чтобы они смогли принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе, сообщает в четверг сайт турецкого издания "Сабах" со ссылкой на постпредство Ирана при ООН.

В свою очередь представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что Зариф вылетит в Нью-Йорк в эту пятницу.

"Министр иностранных дел Зариф уезжает в Нью-Йорк рано утром в пятницу, чтобы принять участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН", - написал Мусави в Твиттере.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что ООН находится в контакте с властями США по вопросу выдачи американских виз Рухани и Зарифу, чтобы они смогли посетить Генассамблею ООН.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что позволит Рухани и Зарифу принять участие в Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Как планируется Рухани, должен отправиться в Нью-Йорк в понедельник.

СМИ неоднократно сообщали, что на Генассамблее ООН может состояться встреча Рухани с Трампом. Иранская сторона затем заявила, что такая встреча не запланирована.