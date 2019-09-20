Адвокат Трампа начал "подставлять" своего клиента

Новости мира:В интервью американских СМИ, Рудольф Джулиани, подтвердил факт переговоров с Украиной по делу Байдена.

Адвокат Трампа, Рудольф Джулиани, подтвердил тот факт, что он имел переговоры с украинскими властями относительно роли Джо Байдена в увольнении генерального прокурора Украины. Юрий Луценко, экс-генпрокурор Украины, занимался делом против сына Байдена. Об этом он заявил в интервью CNN.

По началу Джулиани отрицал, что обращался к украинской стороне с просьбой расследовать дело в котором был замешан конкурент Трампа на предстоящих выборах - Джо Байден.

"Единственное, что я спрашивал о Джо Байдене, как это получилось, что Луценко, который был назначен генпрокурором, закрыл дело," - рассказывал Джулиани.

Однако отвечая на следующий вопрос, просил ли он продолжить расследование касательно Джо Байдена, он ответил утвердительно. "конечно, я это делал"

После того как Джулиани упрекнули в разногласиях в его ответах, он попытался выйти из ситуации и сказал, что не просил провести конкретное расследование. Он просил Украину изучить обвинение связанные с его клиентом, которые побочно включили Джо Байдена в общее дело о взяточничестве.