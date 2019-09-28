"Украинская история" Трампа: американские СМИ насчитали два десятка фигурантов

Новости мира:В скандале вокруг разговора Трампа с Зеленским, CNN насчитал два десятка фигурантов с обеих сторон.

Влиятельный американский телеканал CNN насчитал более двух десятков чиновников с американской и украинской стороны, которые так или иначе фигурируют в скандале вокруг разговора президентов Трампа и Зеленского и в расследовании относительно возможного импичмента главы Белого дома.

Об этом говорится в публикации, обнародованной в субботу на сайте CNN.

"Быстроразвивающийся скандал с участием президента Дональда Трампа и обвинения в том, что он оказал давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью расследования своего политического конкурента Джо Байдена и его сына Хантера, перевернул политику в Вашингтоне, округ Колумбия, и обратил демократов к расследованию импичмента", - отмечает телеканал.

В то же время, подчеркивается, что несмотря на обвинения самого Трампа, нет никаких доказательств того, что Байден сделал что-то не так.

В этой связи приводятся конкретные фамилии, фигурирующие в последней "украинской истории" Трампа.

Прежде всего, это обличитель - анонимный сотрудник разведслужб США, который обратил внимание на "несоответствующее" предложение Трампа в разговоре с Зеленским.

Конечно, фамилии Трампа и Зеленского занимают первые позиции в списке лиц, втянутых в скандал. Далее идет Рудольф Джулиани, адвокат Трампа, который общался с украинскими властями по делу Байдена и обвинял экс-вицепрезидента США в злоупотреблении властью. С ним (Джулиани) ассоциируется генпрокурор США Уильям Барр, который вместе с адвокатом Трампа должен был координировать процесс расследования в Киеве.

Не остались в стороне госсекретарь Майкл Помпео, который возглавляет внешнюю политику США, и следовательно, был приобщен к процессу, а также вице-президент США Майк Пенс, который провел переговоры в Варшаве с Зеленским вместо Дональда Трампа.

К скандалу также был причастен и.о. директора Национальной разведки США Джозеф Магуайр - он лишь несколько дней назад давал показания в Конгрессе. Кроме того, называется имя советника президента Пэта Чиполлоне. Его связывают с усилиями юристов Белого дома скрыть стенограмму разговора президентов Трампа и Зеленского.

В списке также есть фамилии законодателей. Среди них - спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и председатель Разведывательного комитета Адам Шифф, которые, собственно формулируют обвинения в Конгрессе. Вместе с тем упоминается имя главного члена этого же комитета Дэвида Нуньеса, который активно выступает в качестве защитника Трампа в расследовании импичмента.

Упоминаются также имена генпрокуроров Украины Юрия Луценко и Виктора Шокина, которые фигурировали не в одном документе во время скандала.

Отдельно упоминается имя российского президента. "Путин не имеет прямого отношения к жалобе обличителя, но его тень маячит над всей этой историей и вообще над президентством Трампа. Главная причина, почему Зеленскому и Украине требуется военная помощь - это противостояние России", - отмечается в публикации.

Перечень имен также включает помощника Президента Украины Андрея Ермака, экс-спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, советника Госдепартамента США Ульриха Брехбула, посла США при ЕС Горлона Сондленда, экс-посла США в Украине Мари Йованович, генерального инспектора разведки США Майкла Аткинсона.

Там же фигурирует окружной генпрокурор штата Коннектикут Джон Дархэм, призванный разобраться, как проводилось расследование Мюллера, а также провести отдельное расследование по Украине. Замыкает перечень фамилий Стивен Энгел, высокопоставленный чиновник Минюста Трампа, который хотел запустить процесс по жалобе обличителя внутри Министерства, вместо того, чтобы передать жалобу в Конгресс.

Без фамилии, но с указанием должности в списке фигурирует также генеральный советник разведслужб, который проинформировал Белый дом об обеспокоенности в разведсообществе еще до того, как была подана жалоба обличителя.