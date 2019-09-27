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Трамп говорит, что не давил на Зеленского: назвал "лучшее доказательство"

Трамп говорит, что не давил на Зеленского: назвал "лучшее доказательство"
03:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Трамп заявил, что президент Украины опроверг давление на него и это, по его словам, лучшее доказательство его правоты.

Президент США Дональд Трамп указывает, что слова Владимира Зеленского о том, что в телефонном разговоре между ними 25 июля на президента Украины не оказывалось никакого давления, являются лучшим доказательством в подтверждение правоты американского лидера.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Президент Украины сказал, что я не оказывал на него давление, чтобы сделать что-то неправильное. Не может быть лучшего доказательства, чем это! Когда Байден был вице-президентом, его сын, с другой стороны, вывез миллионы долларов, сильно вооружив украинского президента (очевидно, здесь Трамп имеет в виду пятого президента Украины Петра Порошенко – Ред.). Также украл миллионы из Китая. Плохо!", - сказано в сообщении.

 

Ранее СМИ сообщили, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления.

Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа.

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По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским в июле также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры импичмента.

Опубликованный Белым домом документ основывается на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским.

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США, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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