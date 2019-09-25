Дело компании сына Байдена: Зеленский дал обещание Трампу

Новости Украины:Зеленский обещал Трампу, что новый генпрокурор будет снова расследовать дело компании, связанной с сыном Байдена.

Президент Украины Владимир Зеленский обещал президенту США Дональду Трампу, что новый генпрокурор Украины заново будет расследовать дело компании, связанной с Хантером Байденом - сыном экс-вице-президента США Джо Байдена, и попросил американскую сторону предоставить дополнительную информации для содействия в этом расследовании.

"Следующий генеральный прокурор 100% будет моим человеком, моим кандидатом, который будет поддержан парламентом и начнет новое расследование в сентябре. Он или она рассмотрит ситуацию, в частности, относительно компании, которую вы упомянули в этом вопросе", - сказал Зеленский в телефонном разговоре с Трампом 25 июля в ответ на слова президента США о том, что "многие люди" хотят выяснить правдивость "многих разговоров о сыне Байдена, что Байден остановил расследование" (стенограмма разговора опубликована на сайте Белого дома в среду, 25 сентября).

Зеленский также попросил о предоставлении информации по этому вопросу: "Я бы очень просил вас, если у вас есть любая дополнительная информация, которую вы можете предоставить нам, это было бы очень полезно для расследования".

Перед этим Трамп сказал: "Много говорят о сыне Байдена, что Байден остановил расследование, и много людей хотят выяснить, что вы можете сделать с министром юстиции США, и это было бы хорошо. Байден говорил на каждом углу, что он прекратил расследование (по компании Burisma - ред.). Так что если вы сможете все это продолжить… Вся эта история, как по мне, ужасна".

В свое время сын Джо Байдена Хантер Байден занимал пост в совете директоров украинской газовой компании Burisma. В Украине относительно компании проводилось расследование.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена. Ряд СМИ также сообщал, что Трамп, пытаясь инициировать расследование против сына Байдена, задерживал выделение Украине военной помощи. Впоследствии Трамп заявил, что США уже выделили Украине обещанную помощь.