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Зеленский: Макрон и Меркель не делают так много, как это необходимо

Зеленский: Макрон и Меркель не делают так много, как это необходимо
18:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Зеленский в разговоре с Трампом сказал, что Меркель и Макрон делают для помощи Украине не так много, как бы могли.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом говорил, что президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель делают не так много, как могли бы, для помощи Украине в борьбе против российской агрессии и усилении санкций против РФ.

"Вы абсолютно правы, не просто на 100%, но реально на 1000%. Я могу сказать следующее: я говорил с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и говорил с Макроном, и я сказал им, что они не делают так много, как это необходимо, по вопросу санкций. Они не усиливают санкции. Они не делают так много, как должны были бы делать для Украины", - сказал он в разговоре с Трампом 25 июля 2019 года, стенограмма которого опубликована на сайте Белого дома в среду.

Зеленский считает, что, хотя ЕС должен быть крупнейшим партнером Украины, в "технически США намного более крупный партнер, чем ЕС". По его мнению, США делают больше ЕС, особенно, когда речь идет о санкциях против России.

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Белый дом в среду опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля этого года.

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Все по теме:

Германия, Украина, Ангела Меркель, США, Франция, ФРГ, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон.
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