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"Механизмы небезупречны": Зеленский - об обновлении ООН

"Механизмы небезупречны": Зеленский - об обновлении ООН
17:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Владимир Зеленский выступает за обновление таких международных институций как ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сегодня такие международные институции как ООН нуждаются в обновлении.

"Безусловно, мы не ставим под сомнение авторитет международных организаций, в частности, Организации Объединенных Наций. Но следует признать, что механизмы небезупречны. Они начинают давать сбой, эти механизмы, а, следовательно, нуждаются в обновлении. Организация Объединенных! Наций… Но будем откровенны, являются ли нации сегодня действительно объединенными? А даже если так, то что именно объединяет их? Это бедствия, катастрофы, войны", - сказал он во время своего выступления в среду в рамках общих дебатов на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Зеленский указал, что Украина помнит об уроках истории, и всегда демонстрировала миру готовность обеспечивать мир цивилизованным путем, делала шаги на пути к международной безопасности. "Например, когда отказалась от ядерного потенциала, который на то время, между прочим, был больше, чем у Великобритании, Франции и Китая вместе взятых. Потому что нам, знаете, казалось, что все мы строим другой новый мир, в котором для того, чтобы твое мнение слышали и учитывали его, не нужно иметь ядерное оружие. В котором тебя будут уважать за дела, а не за наличие ядерных боеголовок", - отметил он.

Президент заявил, что в этом "новом" мире Украина потеряла часть своих территорий и почти ежедневно теряет своих граждан. "Именно поэтому кто, как не Украина, имеет сегодня право говорить о необходимости переосмысления и пересмотра современных мировых правил?", - считает он.

Зеленский: Сильный лидер – это тот, кто бережет каждую жизнь

Зеленский убежден, что звучащие сегодня с самой высокой в мире трибуны ООН призывы к справедливым изменениям, праведные обещания, провозглашение новых инициатив должны быть всегда подкреплены реальными делами. "Потому что в современном мире, где человеческая жизнь стоит 10 долларов, слова давно уже обесценены", - добавил он.

Президент Украины напомнил, что в 1945 году ООН была создана "для поддержания и укрепления мира и международной безопасности". "Но что делать, когда в опасности сама основа международной безопасности? Ведь любая война сегодня: в Украине, Сирии, Ливии, Йемене или другом уголке планеты, независимо от количества ее жертв, - это самая большая угроза всей цивилизации", - подчеркнул он.

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Украина, ООН, Генассамблея ООН, Владимир Зеленский, ГА ООН.
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