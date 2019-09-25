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Палата представителей инициировала формальную процедуру импичмента Трампа

Палата представителей инициировала формальную процедуру импичмента Трампа
03:27 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Нэнси Пелоси подчеркнула, что "президент должен нести ответственность", поскольку "никто не находится вне закона".

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа, ей будут предшествовать расследования в комитетах нижней палаты Конгресса. Об этом Пелоси заявила во вторник в здании Капитолия.

"Сегодня я объявляю, что Палата представителей начинает расследование. Я даю распоряжение шестерым нашим комитетам приступить к проведению собственных расследований под эгидой расследования импичмента", - заявила спикер нижней палаты Конгресса США.

При этом она подчеркнула, что "президент должен нести ответственность", поскольку "никто не находится вне закона".

В связи с этим Пелоси указала на действия администрации Трампа, которые, по ее словам, нарушили конституцию. В частности, как отметила конгрессвумен, администрация запретила генеральному инспектору Разведывательного сообщества раскрыть содержание жалобы "обличителя" членам Конгресса. "Это нарушение закона", - подчеркнула Пелоси, отметив, что это символично произошло в День конституции США 17 сентября.

Напомним, речь идет о жалобе "разоблачителя" из числа сотрудников разведки, которые прорабатывают зарубежные коммуникации Белого дома. Он, в частности, сообщил своему руководству, что во время разговора Трампа с другим "иностранным лидером" (которым американские СМИ считают Владимира Зеленского) президент США якобы сделал недопустимое "предложение". По данным медиа, это могло касаться давления на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является главным конкурентом Трампа на следующих выборах. Это может считаться призывом к иностранному государству вмешаться в избирательную кампанию в Соединенных Штатах.

Как подчеркнула Пелоси, на этой неделе Трамп "признал, что просил Президента Украины принять меры, которые оказали бы ему политического преимущества". Эти действия показали "неблаговидный факт измены президентом его присяге, измены нашей национальной безопасности и измены целостности наших выборов".

Демократы готовятся инициировать импичмент Трампа

Пелоси отметила, что это является "серьезным нарушением Конституции, особенно когда президент на протяжении последних нескольких месяцев говорит, что статья 2 предоставляет ему право делать все, что он хочет". В связи с этим она анонсировала уже на этот четверг слушания с участием высокопоставленных чиновников из администрации президента США.

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США, Импичмент, Палата, Дональд Трамп, Нэнси Пелоси.
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