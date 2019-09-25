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Демократы готовятся инициировать импичмент Трампа

Демократы готовятся инициировать импичмент Трампа
02:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:166 демократов поддержали идею импичмента - это более двух третей от 235 членов демократического кокуса в Палате представителей.

Уже по крайней мере 166 членов Демпартии США в Палате представителей поддерживают идею импичмента президента, таким образом побуждая спикера Нэнси Пелоси к введению этого механизма. Об этом сообщает NBC News.

"По состоянию на вторник по крайней мере 166 демократов поддержали идею импичмента - это более двух третей от 235 членов демократического кокуса в Палате представителей", - отмечается в сообщении.

Накануне семь недавно избранных конгрессменов от Демократической партии обратились с призывом провести формальные слушания об импичменте, чтобы принять решение относительно выдвинутых ранее обвинений Трампа в давлении на украинское руководство.

В то же время опытная конгрессвумен Нэнси Пелоси, возглавляющая Палату представителей, не торопится с формальным процессом. Она настаивает, что вопрос импичмента должен быть поднят после расследования и получения неопровержимых оснований тремя комитетами палаты.

Из-за внутриполитического обострения, усилившегося в последние дни в США, в Конгрессе неоднократно поднимали вопрос об импичменте президента. В частности, на этом настаивали представители демократов новой волны, которые впервые избрались в прошлом году.

Главный конкурент Трампа хочет его импичмента: детали

Такие призывы звучали и от тяжеловесов, в частности, председателя комитета разведки Палаты представителей Адама Шиффа.

Скандал в США разгорелся, когда сотрудник разведки, обрабатывавший телефонный разговор Дональда Трампа с "иностранным лидером" (которым американские СМИ считают Владимира Зеленского), подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания хозяина Белого дома, которые могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, являющегося главным конкурентом Трампа на выборах президента США.

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США, Импичмент, Демократы, Дональд Трамп, Нэнси Пелоси.
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