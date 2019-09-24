Скачать
Вторник, 24.09.2019
Зеленский и Столтенберг обсудили продолжение сотрудничества Украины и НАТО
Зеленский и Столтенберг обсудили продолжение сотрудничества Украины и НАТО
Порошенко и новый посол ФРГ обсудили актуальное развитие ситуации на Донбассе
Порошенко и новый посол ФРГ обсудили актуальное развитие ситуации на Донбассе
Названы стадионы, которые примут финалы еврокубков сезона-2020/21
Названы стадионы, которые примут финалы еврокубков сезона-2020/21
Меган Трейнор записала кавер на главный саундтрек к сериалу "Друзья" (Видео)
Меган Трейнор записала кавер на главный саундтрек к сериалу "Друзья" (Видео)

Главный конкурент Трампа хочет его импичмента: детали

Главный конкурент Трампа хочет его импичмента: детали
21:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Telegraf EPA

Новости мира:Джо Байден пригрозил выступить в поддержку импичмента Дональда Трампа.

Участник американской президентской гонки Джо Байден планирует во вторник призвать Конгресс США начать процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа в случае, если тот не будет сотрудничать в рамках проводимых Конгрессом расследований, сообщает издание Politico.

В частности, Трамп, по мнению Байдена, должен предоставлять Конгрессу информацию по его телефонному разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским, спровоцировавшему скандал в США. Такое заявление Байден планирует сделать во время выступления в штате Делавэр позже во вторник.

"Он призовет Трампа удовлетворить все оставшиеся законные запросы Конгресса об информации, в том числе по украинскому вопросу, а также по другим расследованиям. И, если Трамп не подчинится, у Конгресса не будет выбора кроме как начать импичмент", - заявил помощник Байдена.

Ранее Байден открыто не выступал в поддержку импичмента Трампа. Так, выступая в Айове на выходных, Байден заявил, что то, что разговор Трампа с президентом Украины, о котором ранее сообщали СМИ - "невероятное злоупотребление властью". В то же время Байден отмечал, что не будет высказывать мнения об импичменте.

Сенат США хочет провести расследование касательно военной помощи Украине

Ряд американских СМИ ранее сообщили, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

СМИ сообщали, что Трамп, пытаясь инициировать расследование против сына Байдена, задерживал выделение Украине военной помощи.

В понедельник Трамп заявил, что США уже выделили Украине обещанную помощь. Он отметил, что Штаты готовы замораживать средства для Украины, если страны Европы не будут делать свой вклад.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Джо Байден, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине отменили летнее время, но переводить часы еще будем (документ)
02 С чем нельзя сочетать кефирный напиток: вы удивитесь
03 Воздвижение Креста Господня 27 сентября: поверья и приметы
04 Медики назвали уникальные свойства каркаде
05 Сенцов готов пойти на рукопожатие с Путиным ради свободы политзаключенным
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Печальные новости с Донбасса: погиб украинский военный
Печальные новости с Донбасса: погиб украинский военный
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (16.09 - 22.09)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Температурные качели продолжаются: прогноз погоды на завтра
Температурные качели продолжаются: прогноз погоды на завтра
Какая стоимость продуктов по состоянию на 24 сентября 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 24 сентября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь