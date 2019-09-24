Сенат США хочет провести расследование касательно военной помощи Украине

Новости Украины:В США хотят понять, по каким причинам деньги предназначенные в качестве помощи не были направлены Украине вовремя.

Сенатор Боб Мендес хочет, чтобы было проведено расследование касательно блокирования военной помощи Украине. По его словам, Конгресс не был проинформирован про намерение пересмотреть военную помощь Украине или какие то политические решение, которые привели к ее отсрочке.

По мнению Мендеса, такие действия Трампа могут быть подтверждением того, что он "давил" на украинских чиновников.

Боб Мендес направил своим коллегам письмо в котором сообщил, что необходимо узнать, использовал ли Трамп военную помощь в своих политических целях и принимали ли в этом участие федеральные агенства.

Как сообщает The Washington Post, перед тем как позвонить украинскому коллеге, Трамп распорядился приостановить выплату 400 миллионов долларов в качестве военной помощи.

Один из чиновников заявил, что Трамп удерживал средства, опасаясь коррупции в Украине, а решение все же перевести деньги было мотивировано окончанием финансового года 30 сентября.