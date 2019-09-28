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СМИ: в США засекретили некоторые разговоры Трампа с Путиным

СМИ: в США засекретили некоторые разговоры Трампа с Путиным
12:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Детали ряда телефонных разговоров Дональда Трампа помещены в особо секретную компьютерную систему.

Некоторые расшифровки телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с иностранными лидерами, в частности с президентом России Владимиром Путиным и членами саудовской королевской семьи, помещены в особо секретную компьютерную систему, сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших американских официальных лиц.

Эта мера предпринята ввиду скандала, разразившегося вокруг ставшего достоянием общественности телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Недавние сенсации указывают на то, что официальные лица в Белом доме обеспечивают особую сохранность не только секретной информации, но и данные о телефонных разговорах с Трампом, утечек деталей которых не желают в администрации", - пишет The New York Times.

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В администрации Трампа сообщили накануне, что решение поместить расшифровки телефонных разговоров в особо секретную компьютерную систему, доступную крайне ограниченному числу официальных лиц, приняли юристы Совета по национальной безопасности.

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"Юристы Совета по национальной безопасности руководствовались тем, что секретные документы необходимо хранить должным образом", - цитирует газета слова высокопоставленного представителя администрации.

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США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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