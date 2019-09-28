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Трамп обнародовал предвыборный ролик с Зеленским и Порошенко (Видео)

Трамп обнародовал предвыборный ролик с Зеленским и Порошенко (Видео)
06:41 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Дональд Трампа опубликовал предвыборное видео против Байдена.

Опубликован предвыборный ролик президента США Дональд Трампа на его странице в Facebook.

В данном видео фигурируют президент Украины Владимир Зеленский и скандал вокруг американского политика, кандидата в президенты США и 47 вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Трамп прокомментировал публикацию видеоролика, в котором фигурирует Зеленский, Порошенко и скандал вокруг семьи Байденов, фразой: "Я слил болото".

Напоминаем, в Украине расследуется дело об отмывании средств на сумму свыше 33 млн долларов при покупке группы компаний херсонской «нефтеперевалки», в которую были вовлечены компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а также компании экс-министра экологии, бизнесмена Злочевского Burisma Holdings Limited, членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын экс-вице-президента США.

14 мая тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Киев готов передать правоохранительным органам США материалы о расчетах компании Burisma. По его словам, в распоряжении следствия есть распечатка всех расчетов, по которым средства получили, в том числе, граждане США с громкими фамилиями. При этом Луценко подчеркнул, что иностранцы, которые были привлечены к управлению компанией Burisma, не нарушали украинское законодательство.

Между Белым домом и Конгрессом разгорелся скандал после того, как в СМИ появились сообщения о том, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, в которой говорилось, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами. В СМИ предполагали, что во время телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля президент США Дональд Трамп мог настаивать на расследовании в Украине действий Хантера Байдена.

21 сентября конгрессмены США обратились к администрации Трампа с требованием предоставить стенограмму его беседы с Зеленским.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму. Согласно документу, Трамп просил Зеленского изучить дело против Хантера Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирования процедуры импичмента Трампа.

26 сентября на сайте Постоянного отдельного комитета Палаты представителей США по вопросам разведки обнародовали текст жалобы сотрудника разведки США относительно телефонной беседы Трампа и Зеленского.

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США, Импичмент, Президент, Дональд Трамп, Выборы в США, Телефонный разгвор.
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