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Публикация стенограммы не помогла: Конгресс США все еще хочет импичмента Трампа

Публикация стенограммы не помогла: Конгресс США все еще хочет импичмента Трампа
20:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Стенограмма разговора Трампа и Зеленского не убедила демократов отказаться от попыток импичмента.

Представители Демократической партии в Конгрессе не удовлетворены содержанием стенограммы разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, и они не собираются отказываться от попытки провести импичмент, пишут американские СМИ.

"Публикация записей звонка Белым домом подтверждает, что имело место поведение президента, подрывающее целостность наших выборов, престиж должности, которую он занимает, и нашу национальную безопасность", - заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

Председатель комитета по разведке палаты представителей США демократ Адам Шифф, в свою очередь, назвал то, как Трамп разговаривал с Зеленским, грубейшим нарушением со стороны президента США.

Стенограмма разговора Трампа и Зеленского обнародована: что в ней (Фото)
Стенограмма разговора Трампа и Зеленского обнародована: что в ней (Фото)Читать полностью

"Эти записи показывают классический шантаж мафиозного типа в отношении лидера иностранного государства", - считает он.

Как пишет газета The Hill, член палаты представителей от Демократической партии Тед Лиу заявил, что Трамп попросил Зеленского "собрать грязь на своего политического оппонента, поскольку доказательств коррупции не было".

Также демократ из палаты представителей Вал Демингс заявила, что "почти в каждой строчке прослеживается шокирующее злоупотребление властью".

"Это гораздо хуже, чем я представлял себе. Я не могу поверить в то, что они опубликовали расшифровку, учитывая то, что в ней содержится", - заявил демократ из палаты представителей Брендан Бойл.

"Так даже стенограмма, произведенная этим Белым домом, указывает на то, что Трамп просил Украину дискредитировать Джо Байдена? Окей, пришло время импичмента", - написал в твиттере член палаты представителей Дэвид Чичиллине.

Опубликованный Белым домом документ основывается на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским. Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена.

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Рудольфом Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена. Демократы выражали опасения, что Трамп пытался увязывать дальнейшее выделение военной помощи Украине с проведением расследования дела Байдена.

Дело компании сына Байдена: Зеленский дал обещание Трампу

Сообщения СМИ базировались на данных сотрудника разведки США, получившего информацию о телефонном разговоре. Сам Трамп заверял, что этот человек не присутствовал в его кабинете, а данные получил "из вторых или третьих рук".

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Украина, США, Конгресс США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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