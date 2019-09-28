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В США демократы выдвинули требование Белому дому

В США демократы выдвинули требование Белому дому
11:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира:Конгрессмены от демократов требуют от Дональда Трампа обнародовать документы, связанные с предоставления денежной помощи Украине.

Конгрессмены от Демократической партии Нита Ловей и Джон Ярмут призвали Белый дом обнародовать документы, связанные с решением президента США Дональда Трампа о задержке предоставления денежной помощи Украине.

Председатель Комитета Конгресса США по ассигнованиям Нита Ловей и председатель бюджетного комитета Джон Ярмут написали об этом 27 сентября в письме в Администрацию президента и офиса менеджмента и бюджета, сообщает Радио Свобода.

В письме конгрессмены выразили обеспокоенность тем, злоупотреблял ли президент своими полномочиями, временно блокируя почти 400 млн долларов, которые Конгресс выделил Украине для оборонных нужд. Ранее в этом месяце Трамп принял решение всё же разблокировать эти средства. Законодатели стремятся установить временные границы, когда Трамп задержал финансирование, и почему это было сделано.

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Ранее на вопрос журналистов о причинах задержки с выделением средств Трамп вспомнил о коррупции в Украине и подчеркнул необходимость, чтобы ЕС больше помогал Киеву.

Летом американское издание Politico писало, что Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу по финансированию поддержки сферы безопасности Украины. Из-за пересмотра программы приостановилась возможность использования предусмотренных в бюджете США 250 млн долларов, выделенных Украине на помощь по безопасности. Средства не могут расходоваться, пока происходит пересмотр программы финансирования и срок использования этих средств истекает 30 сентября этого года.

12 сентября в Государственном департаменте США заявили, что согласились выделить задержанную помощь в сфере безопасности для Украины.

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"Государственный департамент США разрешил выделить помощь в сфере безопасности для Украины в размере 141,5 млн долларов, в том числе средства на снайперские винтовки и гранатометы, и еще 250 млн долларов из Департамента обороны, которые были противоречиво задержаны администрацией Трампа, похоже, тоже определены к одобрению", - сообщало издание Defense News.

19 сентября Палата представителей США приняла законодательный акт, который позволит предоставить Украине 250 млн долларов на военную помощь, приостановленную этим летом Белым домом. Закон позволит продлить еще на один год финансирование "Инициативы содействия безопасности Украины", срок которого истекает после 30 сентября.

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Украина, США, Белый дом, Демократы, Дональд Трамп, Военная помощь.
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