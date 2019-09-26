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Белый дом "провел" инструктаж демократов касательно звонка Трампа Зеленскому

Белый дом "провел" инструктаж демократов касательно звонка Трампа Зеленскому
10:09 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости мира:Белый дом случайно отправил Офису демократов служебный документ с тезисами о скандальном звонке президента США Дональда Трампа президенту Украины Зеленскому.

 Об этом пишет  Guardian.  "Вскоре после выхода скандальной стенограммы, в которой Трамп давил на Украину с целью расследования дела Джо Байдена, администрация, похоже, случайно отправила свои тезисы относительно того, как говорить о скандале, в Дом демократов".

Тезисы из письма побуждали политических союзников Трампа утверждать, что в разговоре не было прямой речи об услуге за услугу. Позже Белый дом попытался отозвать свое электронное письмо.

Однако было уже слишком поздно, и вскоре после того, как была допущена ошибка, скриншоты тезисов быстро распространились в социальных сетях.

 

На письмо отреагировали сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс: "Белый дом направил нам свои тезисы относительно звонка президента Трампа в Украину. По какой-то странной причине они забыли упомянуть, что мистер Трамп сказал: "Хотел бы я, чтобы вы оказали нам услугу" после того, как Зеленский заговорил о военной помощи"

Демократ из палаты представителей Брендан Бойл поблагодарил Белый дом за то, что они прислали ему это письмо, но отметил, что не будет использовать эти тезисы, а будет "придерживаться правды".

 

Трамп и Зеленский общались по телефону в июле. В сообщении о звонке, опубликованном 25 июля, говорилось о том, что Трамп пожелал новой власти "завершить расследование дел о коррупции, которые препятствовали взаимодействию между Украиной и США".

В начале сентября в издании "The Washington Post" появилась информация о том, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США 2020 года.

Демократы готовятся инициировать импичмент Трампа

Речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

Байден еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании Burisma Holdings.

Позже Белый дом попытался отозвать свое электронное письмо.

 

Однако было уже слишком поздно, и вскоре после того, как была допущена ошибка, скриншоты тезисов быстро распространились в социальных сетях.

На письмо отреагировали сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс: "Белый дом направил нам свои тезисы относительно звонка президента Трампа в Украину. По какой-то странной причине они забыли упомянуть, что мистер Трамп сказал: "Хотел бы я, чтобы вы оказали нам услугу" после того, как Зеленский заговорил о военной помощи".Демократ из палаты представителей Брендан Бойл поблагодарил Белый дом за то, что они прислали ему это письмо, но отметил, что не будет использовать эти тезисы, а будет "придерживаться правды".

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между Трампом и Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера. 

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Импичмент, Белый дом, Демократы, Дональд Трамп.
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