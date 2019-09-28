Скандал в США: среди американцев растут "антитрамповские" настроения

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19:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Все больше американцев выступают в поддержку импичмента Трампа.

Решение Палаты представителей США о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа поддерживают 47% американских избирателей.

Об этом сообщает The Hill.

"Новый опрос Hill-HarrisX выявил рост поддержки импичмента президенту Трампу на 12 пунктов по сравнению с аналогичным опросом, проведенным три месяца назад", - говорится в сообщении.

Опрос был проведен 26-27 сентября, всего через несколько дней после того, как демократы в Палате представителей начали официальное расследование жалобы сотрудника разведки касательно телефонного разговора Трампа с Президентом Украины.

Опрос показал, что 47 процентов респондентов поддерживают такое решение, что на 12 пунктов больше по сравнению с аналогичным опросом в июне, которое касалось того, стоит ли демократам начинать процедуру импичмента.

Между тем количество несогласных с импичментом уменьшилось на 3 балла до 42 процентов, тогда как 11 процентов опрошенных сказали, что они не уверены или не знают, как ответить на этот вопрос.

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На прошлой неделе СМИ сообщили о жалобе информатора — одного из сотрудников разведки, которые обрабатывают иностранные коммуникации Белого дома. Он, в частности, доложил своему руководству, что 25 июля во время разговора Трампа с "иностранным лидером" (которого потом установили - Владимир Зеленский) президент США якобы сделал недопустимое "предложение". Американские СМИ утверждали, что Трамп, в частности, требовал от Зеленского расследовать дело в отношении компании Burisma, в наблюдательном совете которой работал Хантер Байден - сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, который планирует баллотироваться на будущих президентских выборах.

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Импичмент, Опрос, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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