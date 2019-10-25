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Защита Порошенко вынуждена читать телеграмм-канал Портнова

Защита Порошенко вынуждена читать телеграмм-канал Портнова
22:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Адвокат Порошенко рассказал о своей работе с пятый президентом Украине против обвинений Портнова и ГБР.

Бывший президент Украины Петр Порошенко не является подозреваемым или обвиняемым по какому-либо уголовному делу.

Об этом в эфире Радио НВ сообщил адвокат экс-главы государства Илья Новиков.

"Наверное, рано говорить, что я его защищаю, поскольку Порошенко, при всей той риторике, которую мы слышим, до сих пор пока не подозреваемый и не обвиняемый", - заявил он.

По словам Новикова, в отношении Порошенко поданы 13 заявлений в суд Андреем Портновым, бывшим заместителем главы Администрации президента-беглеца Виктора Януковича.

В то же время, по мнению юриста, Государственное бюро расследований может в ближайшее время предъявить подозрение экс-президенту.

"Мы команда юридических советников, а не команда - пока что - защитников ... Мы с коллегами вынуждены очень серьезно относиться к информации, что у Президента Зеленского было совещание, и там обсуждалась целесообразность, как можно быстрее сажать тех, чья посадка понравится народу", - добавил Новиков.

Кроме этого, Новиков назвал минусом своей новой работы то, что он "вынужден" читать телеграмм-канал Портнова.

"Я не знаком с господином Портновым, я знаю его только заочно. И теперь я вынужден по работе читать его телеграмм-канал, что, в общем, также определенный минус моих новых обязанностей", - рассказал он.

В ГБР не понимают, почему Порошенко нанял российского адвоката

Согласно утверждению Новикова, Портнов пользуется со стороны Государственного бюро расследований "вниманием и vip-сервисом"; а "инсайды" о действиях ГБР в отношении Порошенко, публикуемые в его телеграмм-канале, имеют "не до конца понятное происхождение".

"Европейская солидарность" 4 октября наняла на работу российского адвоката, который будет защищать Петра Порошенко от претензий Портнова в ГБР.

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Петр Порошенко, Андрей Портнов, Илья Новиков.
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