Переболевшая раком Мика Ньютон опубликовала фото с больничной койки: певица рассказала о своем диагнозе

Известная певица Мика Ньютон (наст. имя Оксана Грицай), которая призналась, что год назад у нее диагностировали рак яичников, порадовала новостью о своем теперешнем состоянии.

На своей страничке в Инстаграме звезда опубликовала пост, в котором рассказала, что у нее есть шанс стать матерью.

"Год назад после второй операции мне сказали, что у меня рак яичников третьей стадии. Они сказали, что мне понадобится 12 курсов химиотерапии, и самой душераздирающей новостью было то, что я никогда не смогу быть мамой. Не думаю, что у меня когда-нибудь найдутся слова, чтобы описать то, что мы прошли... но случилось чудо! Через неделю анализы вернулись, и у меня была первая стадия, так что в один прекрасный день у меня еще будет шанс забеременеть! Никогда не отказывайтесь от своей мечты. Молитвы и положительные мысли исцеляют! Я искренне верю, что вся духовная работа, которую я проделала до операции, сработала! Трое онкологов, которые были на операции, не поверили результатам анализов! Я знаю одно - если вы примете все в своей жизни как урок, а не как наказание, вы будете вознаграждены и, пожалуйста, никогда не переставайте мечтать!" - обратилась 34-летняя Мика к своим фанатам.

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Напомним, что с 2013 года украинская певица Мика Ньютон живет и работает в Лос-Анджелесе, где продвигает сольную карьеру певицы. В 2018 году девушка вышла замуж за владельца американского модельного агентства Saint Agency Криса Сааведра.