Известная украинская певица вышла замуж

Новости шоу бизнеса: Появились первые подробности бракосочетания Мики Ньютон с возлюбленным Крисом Сааведра.

О том, что популярная певица Мика Ньютон выходит замуж, стало известно еще в сентябре 2017 года. А недавно, в Сети появились фото с девечника знаменитости, который прошел в Украине. Но как же прошла свадьба, какое платье она выбрала и кто был на звездной свадьбе - узнайте далее.

Сегодня близкая подруга Мики, телеведущая Татьяна Терехова опубликовала в своем Инстаграм фото со свадьбы певицы. Судя по всему, свадьба состоялась вчера.

Знаменитость вышла замуж за владельца модельного агентства Saint Agency Криса Сааведра (агентство занимается поиском и продвижением актеров и моделей).

Изначально торжество планировалось провести в штате Калифорния. И действительно, данные геолокации опубликованных снимков показывают, что местом свадебной вечеринки Мика и Крис выбрали спа-отель The Mission Inn Hotel & Spa, который в калифорнийском городке Риверсайд.

Отель предоставляет всесезонный открытый бассейн, спа-центр и ресторан, поэтому это замечательный выбор для празднования пышной свадьбы.

Татьяна Терехова под опубликованным фото поделилась: "Мы так много раз представляли, как это будет. Ты всегда мечтала о волшебной сказке. А получилось даже лучше! Будь бесконечно любима и счастлива, моя дорогая девочка! Рада за тебя сильно-сильно".

На фото Мика в шикарном длинном пышном платье белого цвета, на котором сверкают небольшие камни сваровски. Также певица выбрала фату и небольшую диадему, но волосы аккуратно подобраны. Макияж подчеркнула бордовой помадой.