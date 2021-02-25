Россиянин похитил бронзовый бюст Моргенштерна за полмиллиона: инцидент попал на видео

В Санкт-Петербурге был украден прижизненный памятник российскому рэперу Моргенштерну, которого продюсер Иосиф Пригожин намеревался отправить на международный конкурс Евровидение.

Об инциденте на странице в Twitter сообщил создатель бронзового бюста, российский хип-хоп исполнитель и блогер Илья Плавник.

Отмечается, что неизвестный вынес памятник стоимостью полмиллиона рублей (около 190 тысяч грн) из магазина "Мам, купи!" на Кирочной улице.

"Памятник Моргенштерну только что украли из магазина "Мам, купи!". Человек вошел в магазин и тупо вынес его", - пишет Илья.

На ролике видно, как посетитель в маске заходит в магазин и обращается к консультанту, где просит показать определенный товар, после чего продавец уходит в подсобку, а мужчина, воспользовавшись моментом, хватает бюст рэпера и быстро выходит из магазина.

"Бронзовый бюст Илья Плавник создал, чтобы выразить хип-хоп-артисту из Уфы свое почтение", пишет Telegram-канал YOBAJUR.

Напомним, что Моргенштерн является российским рэп-исполнителем. Свою музыкальную карьеру парень начал с ведения личного видеоблога на YouTube. В 2017 году записал первые треки в студии. Известен своим скандальным поведением.

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В 2020 году рэперу вручили премию журнала GQ "Человек года-2020", где он в точности повторил благодарственную речь 2012 года своего коллеги Oxxxymiron. Также Моргенштерн ранее нецензурно высказался о трауре в Одессе.