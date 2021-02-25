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Россиянин похитил бронзовый бюст Моргенштерна за полмиллиона: инцидент попал на видео

Россиянин похитил бронзовый бюст Моргенштерна за полмиллиона: инцидент попал на видео
16:27 Сегодня Телеграф

В Санкт-Петербурге был украден прижизненный памятник российскому рэперу Моргенштерну, которого продюсер Иосиф Пригожин намеревался отправить на международный конкурс Евровидение.

Об инциденте на странице в Twitter сообщил создатель бронзового бюста, российский хип-хоп исполнитель и блогер Илья Плавник.

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Отмечается, что неизвестный вынес памятник стоимостью полмиллиона рублей (около 190 тысяч грн) из магазина "Мам, купи!" на Кирочной улице.

"Памятник Моргенштерну только что украли из магазина "Мам, купи!". Человек вошел в магазин и тупо вынес его", - пишет Илья.

На ролике видно, как посетитель в маске заходит в магазин и обращается к консультанту, где просит показать определенный товар, после чего продавец уходит в подсобку, а мужчина, воспользовавшись моментом, хватает бюст рэпера и быстро выходит из магазина.

"Бронзовый бюст Илья Плавник создал, чтобы выразить хип-хоп-артисту из Уфы свое почтение", пишет Telegram-канал YOBAJUR.

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Напомним, что Моргенштерн является российским рэп-исполнителем. Свою музыкальную карьеру парень начал с ведения личного видеоблога на YouTube. В 2017 году записал первые треки в студии. Известен своим скандальным поведением.

 
 
 
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В 2020 году рэперу вручили премию журнала GQ "Человек года-2020", где он в точности повторил благодарственную речь 2012 года своего коллеги Oxxxymiron. Также Моргенштерн ранее нецензурно высказался о трауре в Одессе.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Памятники, Моргенштерн, Илья Плавник.
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