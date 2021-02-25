Скачать
Четверг, 25.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Слуга народ" плюс "Батькивщина": насколько вероятна коалиция и что за неё попросит Тимошенко
"Слуга народ" плюс "Батькивщина": насколько вероятна коалиция и что за неё попросит Тимошенко
Резонансное убийство в Павлограде: кто жестоко расправился с парнем и почему следствие затягивается
Резонансное убийство в Павлограде: кто жестоко расправился с парнем и почему следствие затягивается
В "Слуге народа" рассорились из-за приговора Стерненко: раскрыты детали
В "Слуге народа" рассорились из-за приговора Стерненко: раскрыты детали
"Ман Сити" разбил "Боруссию" М в первом матче Лиги чемпионов (видео)
"Ман Сити" разбил "Боруссию" М в первом матче Лиги чемпионов (видео)

150 лет со дня рождения Леси Украинки: украинцам покажут 3D фигуру писательницы и поэтессы во весь рост (фото)

150 лет со дня рождения Леси Украинки: украинцам покажут 3D фигуру писательницы и поэтессы во весь рост (фото)
09:05 Сегодня Телеграф

25 февраля - день рождение великой украинской поэтессы, драматурга и писательницы Леси Украинки. В 2021 году отмечается 150-летие со дня ее рождения.

Произведения Леси Украинки по праву можно назвать вечными, ведь темы, которые она поднимала в своих сочинениях остаются современными и не теряют актуальности по сей день.

В день 150-летия поэтессы, на ее малой родине, в Новоград-Волынском, в местном литературно-мемориальном музее имени Леси Украинки покажут ЗD-фигуру выдающейся землячки во весь рост, который постоянно хранится в Музее "Становления украинской нации".

Сравнение Дорофеевой и Леси Украинки в школьной тетради изобразили меткой карикатурой: сеть в восторге

Уникальный экспонат изготовлен по новейшим технологиям и в деталях показывает, какой была выдающаяся украинка.

Стоит отметить, что ЗD-фигуру поэтессы "приехала" в Новоград-Волынский музей всего на один день.

Такого еще не было: стих Леси Украинки превратили в рэп-композицию (Видео)

Ранее, "Телеграф" писал, что Министерство культуры, молодежи и спорта Украины совместно с агентством Postmen к 150-летнему юбилею Леси Украинки создали Инстаграм-маску поэтессы. Любой пользователь сможет примерить на себя несколько образов выдающейся поэтессы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 102

Все по теме:

Музей, Писательница, Леся Украинка, ЗD-фигура.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Немецкая компания прекратила финансирование газопровода Путина из-за угрозы новых санкций США
02 Появилось фото бойца, который дал отпор пробравшемуся на позиции вооруженному боевику
03 В Украине заблокируют ряд телеграм-каналов: обнародован список
04 "Футболист-гусеница" забил феноменальный гол (видео)
05 "Третья дочка Путина" ответила по поводу сходства с президентом России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Число заболевших детей резко увеличилось: данные по коронавирусу в Украине 25 февраля
Число заболевших детей резко увеличилось: данные по коронавирусу в Украине 25 февраля
В сети припомнили, как после смерти подростка в Украине остановили вакцинацию индийским препаратом
В сети припомнили, как после смерти подростка в Украине остановили вакцинацию индийским препаратом
Итоги 24 февраля: старт вакцинации от коронавируса в Украине, отсрочка выплат пенсионерам
Итоги 24 февраля: старт вакцинации от коронавируса в Украине, отсрочка выплат пенсионерам
Какой праздник 25 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 25 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь