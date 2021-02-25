150 лет со дня рождения Леси Украинки: украинцам покажут 3D фигуру писательницы и поэтессы во весь рост (фото)

25 февраля - день рождение великой украинской поэтессы, драматурга и писательницы Леси Украинки. В 2021 году отмечается 150-летие со дня ее рождения.

Произведения Леси Украинки по праву можно назвать вечными, ведь темы, которые она поднимала в своих сочинениях остаются современными и не теряют актуальности по сей день.

В день 150-летия поэтессы, на ее малой родине, в Новоград-Волынском, в местном литературно-мемориальном музее имени Леси Украинки покажут ЗD-фигуру выдающейся землячки во весь рост, который постоянно хранится в Музее "Становления украинской нации".

Уникальный экспонат изготовлен по новейшим технологиям и в деталях показывает, какой была выдающаяся украинка.

Стоит отметить, что ЗD-фигуру поэтессы "приехала" в Новоград-Волынский музей всего на один день.

Ранее, "Телеграф" писал, что Министерство культуры, молодежи и спорта Украины совместно с агентством Postmen к 150-летнему юбилею Леси Украинки создали Инстаграм-маску поэтессы. Любой пользователь сможет примерить на себя несколько образов выдающейся поэтессы.