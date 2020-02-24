Скачать
Понедельник, 24.02.2020
Такого не было с 2016 года: в Нафтогазе говорят о рекордно низкой цене на газ для населения
Такого не было с 2016 года: в Нафтогазе говорят о рекордно низкой цене на газ для населения
Весьма нестандартно: в Украине решили проблему ОРВИ
Весьма нестандартно: в Украине решили проблему ОРВИ
Пидручный сожалеет, что к чемпионату мира не удалось выйти на пик формы
Пидручный сожалеет, что к чемпионату мира не удалось выйти на пик формы
Лилия Литковская и Макс Барских выпустили совместную коллекцию (Фото)
Макс Барских выпустил коллекцию одежды (Фото)

Такого еще не было: стих Леси Украинки превратили в рэп-композицию (Видео)

Такого еще не было: стих Леси Украинки превратили в рэп-композицию (Видео)
17:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Скриншот

Новости культуры:25 февраля в Украине отметят 149 годовщину со дня рождения легендарной поэтессы Леси Украинки.

В канун памятной даты маленькие представители Творческой школы Павла Табакова представили особый трек, написанный на основе стихотворения литератора.

Еще никто не делал рэп-версии стихотворения "Мріє, не зрадь". Но именно эта поэзия с творчества Леси Украинки приглянулась талантливым вокалистам со Львова. Идея записи началась с обычных чтений на занятиях по актерскому мастерству в Творческой школе. И все тем бы и ограничилось, если бы Павел Табаков не взял этот текст и соединил с демоверсией сегодняшней эмоциональной премьеры в стиле рэп.

"У каждого человека есть мечта, которая ведет его по жизни. Но не всем и не все мечты даются легко... Главное – не сдаваться, даже если мучают отчаяние, боль, безнадежность, бессонные ночи... Желание детей с Творческой школы Павла Табакова неординарно подготовиться к поэтическим чтениям по случаю дня рождения Леси Украинки и превратило малоизвестное стихотворение славной украинской поэтессы на рэп-композицию, которая пробирает до мурашек", – прокомментировали представители Павла Табакова.

"Ода памяти": Alyona Alyona посвятила песню Дане Дидику (Видео)

Сразу после того, как песня зазвучала в стиле рэперского трека, многие школьники проявили желание принять участие в записи. Поэтому преподавателям пришлось проводить кастинг и выбрать 17 детей, которые и появились в ролике. "Мріє, не зрадь" стали теми словами, которые талантливые вокалисты точно никогда не забудут. В то же время творчество Леси Украинки стало интересным для подростков, которые теперь читают, экспериментируют, придумывают и уже сами предлагают создавать новые поэтически-музыкальные проекты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рэп, Поэтесса, Леся Украинка, Стих.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Снежный циклон: в Украине на несколько дней ухудшится погода
02 OnePlus 8 Pro "засветилась" на реальном снимке (Фото)
03 "Самый красивый преступник в мире" вернулся на подиум (Фото)
04 К чему может привести нехватка магния?
05 Масленица 2020: прикольные поздравления и открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Восточное партнерство&quot;: Посол Украины заявил точную дату саммита
Названа точная дата саммита "Восточное партнерство"
Рост ВВП на 40%? В Morgan Stanley дали прогноз по состоянию экономики Украины
В Morgan Stanley дали прогноз по росту ВВП Украины
Названа причина аномально теплой зимы
Названа причина аномально теплой зимы
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (17.02 – 23.02.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь