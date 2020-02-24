Такого еще не было: стих Леси Украинки превратили в рэп-композицию (Видео)

Новости культуры:25 февраля в Украине отметят 149 годовщину со дня рождения легендарной поэтессы Леси Украинки.

В канун памятной даты маленькие представители Творческой школы Павла Табакова представили особый трек, написанный на основе стихотворения литератора.

Еще никто не делал рэп-версии стихотворения "Мріє, не зрадь". Но именно эта поэзия с творчества Леси Украинки приглянулась талантливым вокалистам со Львова. Идея записи началась с обычных чтений на занятиях по актерскому мастерству в Творческой школе. И все тем бы и ограничилось, если бы Павел Табаков не взял этот текст и соединил с демоверсией сегодняшней эмоциональной премьеры в стиле рэп.

"У каждого человека есть мечта, которая ведет его по жизни. Но не всем и не все мечты даются легко... Главное – не сдаваться, даже если мучают отчаяние, боль, безнадежность, бессонные ночи... Желание детей с Творческой школы Павла Табакова неординарно подготовиться к поэтическим чтениям по случаю дня рождения Леси Украинки и превратило малоизвестное стихотворение славной украинской поэтессы на рэп-композицию, которая пробирает до мурашек", – прокомментировали представители Павла Табакова.

Сразу после того, как песня зазвучала в стиле рэперского трека, многие школьники проявили желание принять участие в записи. Поэтому преподавателям пришлось проводить кастинг и выбрать 17 детей, которые и появились в ролике. "Мріє, не зрадь" стали теми словами, которые талантливые вокалисты точно никогда не забудут. В то же время творчество Леси Украинки стало интересным для подростков, которые теперь читают, экспериментируют, придумывают и уже сами предлагают создавать новые поэтически-музыкальные проекты.