"Ода памяти": Alyona Alyona посвятила песню Дане Дидику (Видео)

Новости культуры:Украинская реперша Alyona Alyona представила новый трек "Коли ховають молодих", который уже успел тронуть сеть.

Артистка призналась, что на написание песни ее вдохновила история 15-летнего Дани Дидика, который погиб во время мирного шествия в Харькове.

Трагедия произошла 22 февраля 2015 года, когда в центре Харькова отмечали годовщину Революции Достоинства. Во время шествия Даниил Дидик был в числе активистов, которые "держали в колонне периметр": ребята охраняли людей внутри, так кака полицейского кордона было мало. Во главе колонны взорвался боеприпас, который унес жизни четырех человек. Самым молодым из них был 15-летний Даниил Дидик. Сейчас его именем называют турниры и школы, а известные музыканты создали проект в память о героическом украинском подростке. Присоединилась и реперша Alyona Alyona.

Как-то ко мне обратился режиссер Руслан Горовой, который предложил мне написать трек, посвященный памяти юного 15-летнего парня Дани Дидика, который стал жертвой теракта во время Марша единства в Харькове, в феврале 2015 года. Узнав больше о его истории, я вспомнила, как много в своей жизни видела потерь и похорон. И самые болезненные среди них – похороны молодежи, – поделилась Alyona Alyona.

В день пятой годовщины трагедии певица презентовала особую песню под названием "Коли ховають молодих". Alyona Alyona посвятила ее Дане Дидику и всем, кто ушел из жизни в юном возрасте.

"Трек "Коли ховають молодих" - это "ода памяти" всем юношам и девушкам, чьи смерти мне пришлось пережить и о которых мне довелось узнать. Это самое страшное и тяжелое, что может видеть мир. Эта песня – воспоминание о всех, чья жизнь оборвалась слишком рано", – добавила она.