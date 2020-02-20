Alyona Alyona взбудоражила сеть эротическими фото с отдыха

Новости шоу бизнеса:Alyona Alyona остроумно умеет высмеять свои пышные формы и не боится стоять перед камерой в откровенных нарядах.

Украинская певица Alyona Alyona раз доказала, что является "королевой самоиронии". В сети она публично потроллила типичные эротические фото красавиц с отдыха.

Как известно, Alyona Alyona является одной из самых успешных рэп-исполнительниц Украины. Но звезда известна общественности не только благодаря музыке, но и своим блогом в инстаграме. Там артистка охотно делится с поклонниками будничными кадрами, которые часто вызывают смех.

Сейчас звезда хип-хопа отдыхает на Бали, поэтому не обошла вниманием типичные эротические фотографии, которые блогеры публикуют в сети. Alyona Alyona в закрытом черном купальнике отдыхала в бассейне и сделала знаменитую подборку из серии "ожидания и реальность".

На одном снимке она удачно демонстрировала популярные фотопозы, а вот на другом – смешные кадры, которые обычно и получаются при курортных фотосессиях. Так, подписчики блога могут посмотреть, как Alyona Alyona выныривает из бассейна, релаксирует на надувном матрасе и загорает на шезлонге.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ОЧІКУВАННЯ VS РЕАЛЬНІСТЬ Публикация от Альона (@alyona.alyona.official) 18 Фев 2020 в 4:43 PST

С удовольствием посмеялась рэперша и с того, как она садилась на надувной матрас. Пышнотелая Alyona Alyona сделала замедленную съемку, что рассмешило всех сторонников сети. Кроме этого, артистка вспомнила детство и запрыгивала в бассейн. "Пускаю волны", – подписала забавные кадры она.

Неизвестно, сколько еще продлится отдых Alyona Alyona на Бали, ведь артистка с командой отправилась туда на длительное время. Однако сторонники в восторге от ее чувства юмора и ожидают новых курьезных фотографий. А некоторые подписчики блога рэперши уже призывают ее вернуться в Киев с клетчатыми сумками и новыми треками.