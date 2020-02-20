Ким Кардашян показала соблазнительное тело (Фото)

Новости шоу бизнеса:Результатами очередной горячей съемки звезда поделилась с фолловерами в инстаграме.

Светская львица часто демонстрирует свою фигуру в роскошном наряде на публичных мероприятиях. Однако с такими потрясающими формами, которыми обладает Ким Кардашян, она смело дефилирует по пляжу в одном купальнике.

Соблазнительная мать четверых детей точно знает, как привлечь внимание широкой аудитории к своей персоне. Именно поэтому профиль знаменитой бизнесвумен часто пополняется новыми пикантными кадрами, на которых звезда позирует с минимальным количеством одежды.

Так, Ким Кардашян показала горячие фотографии в купальнике. Во время одной съемки модель примерила купальник из новой коллекции своего бренда белья SKIMS, который с каждым годом выбирает все больше красавиц по всему миру. Загорелая кожа Ким эффектно выглядит в комплекте белья нюдового оттенка.

Высокие трусики подчеркнули плоский живот знаменитости, а откровенный бюстгальтер – пышную грудь. С новой прической медовый блонд звезда позировала на бордовом ретроавтомобиле, дополнив и без того дерзкий образ массивными ботинками песочного цвета.

Другая серия фото сделана еще до смены имиджа звезды. Ким Кардашян призналась, что получила от мужа в День влюбленных особый подарок. Судя по всему, этот романтический праздник Канье Уэст решил провести наедине с любимой женой. Именно он стал автором пикантных снимков, которые Ким опубликовала на личной странице в инстаграме.

На них обольстительная брюнетка позирует на песчаном побережье. Для отдыха она выбрала черное бикини на завязках, которое позволило ей показать свои впечатляющие формы. Ким едва погрузилась в воду во время съемки, что придало фото еще большей соблазнительности. Свое безупречное тело звезда украсила массивным чокером с большим золотым крестом. На фоне светло-голубого неба и океана ее длинные темные волосы выглядели контрастно.