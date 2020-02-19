Скачать
Среда, 19.02.2020
Загороднюк прокомментировал эскалацию на Донбассе
Загороднюк прокомментировал эскалацию на Донбассе
Эвакуация украинцев из Китая: не все попали на борт
Эвакуация украинцев из Китая: не все попали на борт
Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой
Каштру определился с составом Шахтера на первый матч с Бенфикой
Все меньше и меньше: объем осадков в Средиземноморье сократился
Все меньше и меньше: объем осадков в Средиземноморье сократился

Моника Беллуччи украсила обложку модного глянца (Фото)

Моника Беллуччи украсила обложку модного глянца (Фото)
21:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Итальянская актриса и модель поражает красотой даже в 55 лет.

Множество голливудских звезд могут позавидовать безупречному виду культовой звезды. Каждая новая работа Моники Беллуччи вызывает бурное обсуждение в сети. Так, она украсила обложку специального номера издания L’Officiel Italia, примерив довольно откровенный look.

Знаменитая модель позировала перед объективом именитого парижского фотографа Патрика ван Малдера, с которым неоднократно сотрудничала ранее. Для съемки Моника Беллуччи выбрала наряд от дома высокой моды LANVIN.

На ней лаконичное мини платье-пиджак черного цвета с широкими рукавами, украшенными пуговицами. Модель позирует на фоне Эйфелевой башни в дождливую парижскую погоду. Соблазнительный look позволил звезде продемонстрировать стройные длинные ноги. А насыщенный макияж лишь добавил дерзости.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Monica Bellucci for L’Officiel Italia The fashion Issue. Icon @monicabellucciofficiel in @lanvinofficial by @brunosialelli Photographed by me and fashion by Farouk Chekoufi Getting ready to discover the new global Issue. Now on newsstands. Editor in chief @giampietrobaudo Photographed by @vanmalder Fashion by @farouk_chekoufi Text @fabia.didrusco Make-up @letiziacarnevale for @dolcegabbanamakeup Hair @johnnollet Set design @ketichkhikvadze Post production @k_wiessner Special thanks @karinmodels_official #ruthmalka Special thanks @plaza_athenee @isabellemaurin @cynthiasunnen #MonicaBellucci #LOfficielItalia #TheFahionIssue #Lanvin #brunosialelli #FashionMagazine #LOfficiel #patricevanmalder

Публикация от Patrice van Malder (@vanmalder)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

THE REVEAL IS NOW UNIQUE MUSE - Monica Bellucci for L’Officiel Italia The fashion issue. Icon @monicabellucciofficiel in @maisonvalentino by @pppiccioli Photographed by Patrice van Malder and fashion by Farouk Chekoufi Getting ready to discover the new fashion issue and on newsstands on the 28th February 2020. Editor in chief @giampietrobaudo Photographed by @vanmalder Fashion by @farouk_chekoufi Text @fabia.didrusco Make-up @letiziacarnevale @dolcegabbanamakeup Hair @johnnollet Set design @ketichkhikvadze Post production @k_wiessner Special thanks @karinmodels_official #ruthmalka Special thanks @plaza_athenee @isabellemaurin @cynthiasunnen Stay tuned for more. #MonicaBellucci #LOfficielItalia #TheFahionIssue #valentino #FashionMagazine #LOfficiel

Публикация от FAROUK CHEKOUFI (@farouk_chekoufi)

 Как всегда прекрасна: Моника Беллуччи украсила обложку французского Elle (Фото)

Другой образ знаменитой актрисы показался не менее потрясающим. Вместо экстримального мини она выбрала сдержанный брючный костюм черного цвета с белыми вставками и большую шляпу. Автором такого элегантного аутфита выступил итальянский модельер Пьерпаоло Пиччоли, который отличается в модной индустрии своими сложными структурными решениями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Актриса, Обложка, Моника Беллуччи, Глянец.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как выглядит 21-летний сын покойного Люка Перри? Копия отца (Фото)
02 Германия в ООН: Сурков за 10 минут получил подписи сепаратистов под "Минском"
03 Мода 2020: креативные и трендовые идеи стильного маникюра (Фото)
04 Проверенный народный рецепт: мазь от варикоза в домашних условиях
05 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 20 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире активно лечат коронавирус
В мире активно лечат коронавирус
Смертельный коронавирус добрался до Ирана
Смертельный коронавирус добрался до Ирана
День на Донбассе: ранен украинский военный
День на Донбассе: ранен украинский военный
Решила удивить: Apple готовит новый гаджет
Решила удивить: Apple готовит новый гаджет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь