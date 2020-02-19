Моника Беллуччи украсила обложку модного глянца (Фото)

Множество голливудских звезд могут позавидовать безупречному виду культовой звезды. Каждая новая работа Моники Беллуччи вызывает бурное обсуждение в сети. Так, она украсила обложку специального номера издания L’Officiel Italia, примерив довольно откровенный look.
Знаменитая модель позировала перед объективом именитого парижского фотографа Патрика ван Малдера, с которым неоднократно сотрудничала ранее. Для съемки Моника Беллуччи выбрала наряд от дома высокой моды LANVIN.
На ней лаконичное мини платье-пиджак черного цвета с широкими рукавами, украшенными пуговицами. Модель позирует на фоне Эйфелевой башни в дождливую парижскую погоду. Соблазнительный look позволил звезде продемонстрировать стройные длинные ноги. А насыщенный макияж лишь добавил дерзости.
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Monica Bellucci for L’Officiel Italia The fashion Issue. Icon @monicabellucciofficiel in @lanvinofficial by @brunosialelli Photographed by me and fashion by Farouk Chekoufi Getting ready to discover the new global Issue. Now on newsstands. Editor in chief @giampietrobaudo Photographed by @vanmalder Fashion by @farouk_chekoufi Text @fabia.didrusco Make-up @letiziacarnevale for @dolcegabbanamakeup Hair @johnnollet Set design @ketichkhikvadze Post production @k_wiessner Special thanks @karinmodels_official #ruthmalka Special thanks @plaza_athenee @isabellemaurin @cynthiasunnen #MonicaBellucci #LOfficielItalia #TheFahionIssue #Lanvin #brunosialelli #FashionMagazine #LOfficiel #patricevanmalder
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THE REVEAL IS NOW UNIQUE MUSE - Monica Bellucci for L’Officiel Italia The fashion issue. Icon @monicabellucciofficiel in @maisonvalentino by @pppiccioli Photographed by Patrice van Malder and fashion by Farouk Chekoufi Getting ready to discover the new fashion issue and on newsstands on the 28th February 2020. Editor in chief @giampietrobaudo Photographed by @vanmalder Fashion by @farouk_chekoufi Text @fabia.didrusco Make-up @letiziacarnevale @dolcegabbanamakeup Hair @johnnollet Set design @ketichkhikvadze Post production @k_wiessner Special thanks @karinmodels_official #ruthmalka Special thanks @plaza_athenee @isabellemaurin @cynthiasunnen Stay tuned for more. #MonicaBellucci #LOfficielItalia #TheFahionIssue #valentino #FashionMagazine #LOfficiel
Другой образ знаменитой актрисы показался не менее потрясающим. Вместо экстримального мини она выбрала сдержанный брючный костюм черного цвета с белыми вставками и большую шляпу. Автором такого элегантного аутфита выступил итальянский модельер Пьерпаоло Пиччоли, который отличается в модной индустрии своими сложными структурными решениями.