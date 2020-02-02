Как всегда прекрасна: Моника Беллуччи украсила обложку французского Elle (Фото)

Новости шоу бизнеса:Моника Беллуччи - частая героиня обложек гламурных журналов. Недавно актриса поучаствовала в фотосессии для французского Elle.

55-летняя Моника Беллуччи - по-прежнему желанная звезда как для любого светского мероприятия, так и для глянца. Кинодива с завидной регулярностью украшает обложки журналов: если просмотреть ее микроблог, то новая появляется примерно раз в пару недель. Поклонники внимательно изучают каждую фотосессию актрисы и всегда выносят свой вердикт.

31 января вышел новый номер французского Elle - как вы, наверное, уже догадались, Монике в выпуске отведена главная роль.

На фото Беллуччи позирует в своем любимом черном цвете - ему она почти никогда не изменяет.

Несколько месяцев назад Моника укоротила волосы. На некоторых фотосессиях она по-прежнему надевает длинные парики, однако в этот раз позировала фотографу с естественной, по-озорному взъерошенной шевелюрой.

Поклонники пришли в восторг от обложки с Беллуччи. Многим понравился небрежный стиль звезды - ведь с ним она выглядит моложе своих лет.