Памела Андерсон рассталась с мужем Джоном Питерсом

Новости шоу бизнеса:Модель призналась, что была поражена, насколько много людей поздравили ее с бракосочетанием с Джоном Питерсом.

Поклонники не успевают удивляться личной жизни американской модели Памелы Андерсон. Всего 2 недели назад она якобы тайно вышла замуж за 74-летнего кинопродюсера Джона Питерса. А 2 февраля стало известно об их разрыве.

Соответствующей информацией Памела Андерсон поделилась с журналистами The Hollywood Reporter. С мужчиной она была знакома 35 лет, поэтому, казалось бы, их союз будет крепким. Однако 2 февраля Памела заявила, что разошлась с продюсером и на самом деле не шла с ним к алтарю.

"Меня тронуло, как вы тепло отнеслись к моему с Джоном союзу. Мы были очень благодарны за вашу поддержку. Мы решили провести некоторое время отдельно, чтобы проанализировать то, что мы хотим от жизни и друг от друга. Жизнь – это путешествие, а любовь – это процесс. Помня об этом, мы решили отложить оформление свидетельства о браке и довериться этому процессу. Спасибо, что уважаете нашу личную жизнь", – отметила Памела Андерсон.

Сейчас звезда вернулась в свой дом в Канаде и отказывается раскрывать детали разрыва. А вот продюсер Джон Питерсон пока не комментирует личную жизнь.

О тайной свадьбе Памелы Андерсон и Джона Питерса заговорили 22 января 2020 года. Их роман длился всего месяц, как пара якобы решила узаконить свои отношения. По данным журналистов, церемония была закрытой и прошла в Малибу. Однако, как утверждает сама Памела Андерсон, эта информация была ложной, ведь пара решила не спешить со свадьбой.

Интересно, что новость о замужестве спровоцировала сама модель. В редакцию издания The Hollywood Reporter она прислала чувственные стихи, в которых призналась в чувствах к своему избраннику.

Этот брак мог стать пятым для обеих звезд. Первым мужем Андерсон был рокер Томми Ли, с которым она воспитывала двух сыновей. Вторым мужем актрисы был известный музыкант Кид Рок, но брак продлился всего год. Позже Памела дважды выходила замуж за игрока в покер Рика Саломона, однако их отношения окончательно закончились в 2015 году.