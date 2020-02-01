"Фейк или реальность": девушка Илона Маска раскрыла правду о своей беременности

В начале января Граймс спровоцировала разговоры о своей беременности, опубликовав провокационное фото на личной странице в инстаграме. Она поделилась откровенным кадром, на котором позировала топлесс с изображением малыша на обнаженном животе. Впоследствии в сети появился не менее красноречивый кадр, на котором красовался ее округлый живот.
Однако комментировать свое состояние звезда никак не стала. Именно поэтому фоловеры предположили, что этот очередной эпатажный поступок не имеет ничего общего с реальной беременностью. Судя по всему, такое недоверие фанов возмутило исполнительницу, которая решила опровергнуть все слухи постом в сети.
На страницах своего инстаграма Граймс призналась, что довольно тяжело переносит первую беременность. Девушке пришлось отказаться от музыкальной карьеры и отложить на потом все дела, связанные с выпуском будущих альбомов.
"Фейк или реальность? Ха-ха. Ух, я начинаю чувствовать себя плохо ха-ха... как вы справляетесь с работой и рождением ребенка? Мне жаль, что не занимаюсь продвижением альбома должным образом и редко появляюсь в социальных сетях. Все это оказалось несколько сложным испытанием. Я просто не понимала, во что ввязываюсь", – написала певица.
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Fake or real? Haha. Wow I’m starting to feel bad haha... how do y’all cope with working and having a baby?? I’m sorry I haven’t been promoting my album properly or on social media more. This whole thing has been a bit of an ordeal. Had some complications early on, a decent second trimester but starting to hurt everywhere at 25 wksz. What were yalls experience w this stuff like? I feel like I was woefully ill prepared cuz I dunno if pregnancy is as visible or discussed as it should be. I just didn’t rly understand what I was getting into. It’s been good too, but it makes working a lot harder. Good at writing and having lots of wild ideas tho, but anything physical is hard. Im also way more emo and less capable of bravery in the face of haters online and stuff haha. But my albums out in a sec so I prob need to get back on here. Don’t mind my emo energy, but curious what other ppls experience was like I didn’t even google it, I was just like sure y not hahaha smh
Кроме того, Граймс заверила, что беременность приносит ей только положительные эмоции и провоцирует множество креативных идей для творчества. Однако она стала менее устойчивой к хейтерам в сети, которые сейчас активно обсуждают ее беременность.
"Не обращайте внимание на мое "эмо-состояние", но было довольно забавно читать: "Я даже не гуглил то, что ты беременна, я был убежден, что нет", – заметила Граймс.
Заметим, что эта беременность стала первой для 31-летней Граймс. В то время как ее избранник Илон Маск воспитывает пятерых сыновей от предыдущего брака с канадской писательницей Джастин Маск, отношения с которой длились на протяжении 8 лет.