Илон Маск записал и исполнил свой первый танцевальный трек (Фото, Видео)

Новости культуры:Миллиардер сам написал текст песни и исполнил ее.

Американский предприниматель, изобретатель и миллиардер Илон Маск выпустил свою первую песню в жанре электронной танцевальной музыки (EDM), которая называется Don't Doubt ur Vibe ("Не сомневайся в своих эмоциях").

Как рассказал глава глава компаний Tesla и SpaceX в своем Twitter, он сам написал текст песни и исполнил ее.

Кроме того, Маск взял себе новый псевдоним E "D" M, который обыгрывает его инициалы и название жанра электронной танцевальной музыки.

Сингл опубликован на Soundcloud.

Миллиардер также опубликовал фото из студии звукозаписи.

Это уже вторая песня авторства главы Tesla. В апреле 2019 года Маск презентовал рэп-песню о горилле Харамбе, которую застрелили в зоопарке.