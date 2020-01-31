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Илон Маск записал и исполнил свой первый танцевальный трек (Фото, Видео)
Илон Маск записал и исполнил свой первый танцевальный трек (Фото, Видео)

Илон Маск записал и исполнил свой первый танцевальный трек (Фото, Видео)

Илон Маск записал и исполнил свой первый танцевальный трек (Фото, Видео)
19:13 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Миллиардер сам написал текст песни и исполнил ее.

Американский предприниматель, изобретатель и миллиардер Илон Маск выпустил свою первую песню в жанре электронной танцевальной музыки (EDM), которая называется Don't Doubt ur Vibe ("Не сомневайся в своих эмоциях").

Как рассказал глава глава компаний Tesla и SpaceX в своем Twitter, он сам написал текст песни и исполнил ее.

Кроме того, Маск взял себе новый псевдоним E "D" M, который обыгрывает его инициалы и название жанра электронной танцевальной музыки.

Сингл опубликован на Soundcloud.

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Миллиардер также опубликовал фото из студии звукозаписи.

Это уже вторая песня авторства главы Tesla. В апреле 2019 года Маск презентовал рэп-песню о горилле Харамбе, которую застрелили в зоопарке.

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Все по теме:

Музыка, Tesla, Трек, SpaceX, Илон Маск, танцевальный трек, Don't Doubt ur Vibe.
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