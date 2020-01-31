Илон Маск записал и исполнил свой первый танцевальный трек (Фото, Видео)

Американский предприниматель, изобретатель и миллиардер Илон Маск выпустил свою первую песню в жанре электронной танцевальной музыки (EDM), которая называется Don't Doubt ur Vibe ("Не сомневайся в своих эмоциях").
Как рассказал глава глава компаний Tesla и SpaceX в своем Twitter, он сам написал текст песни и исполнил ее.
Кроме того, Маск взял себе новый псевдоним E "D" M, который обыгрывает его инициалы и название жанра электронной танцевальной музыки.
Vibbbe pic.twitter.com/21WKNOnMXZ
— (@elonmusk) January 31, 2020
Сингл опубликован на Soundcloud.
Миллиардер также опубликовал фото из студии звукозаписи.
Это уже вторая песня авторства главы Tesla. В апреле 2019 года Маск презентовал рэп-песню о горилле Харамбе, которую застрелили в зоопарке.