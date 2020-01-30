Компания Tesla временно приостанавливает работу в Китае из-за коронавируса

Компания Илона Маска закрыла свою фабрику в Шанхае по распоряжению правительства Китая с целью борьбы с распространением коронавируса в регионе.

Это приведет к задержке производства Model 3 и в конечном итоге негативно повлияет на прибыль в первом квартале. Об этом сообщил финансовый директор компании Зак Кирхорн во время доклада о доходах.

На этой неделе Tesla отчиталась о чистой прибыли, которая составила 105 миллионов долларов. Доход компании за четвертый квартал достиг 7,38 миллиарда долларов, а это в свою очередь на 1% выше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

По словам Кирхорна, производство Model 3 будет отложено на полторы недели из-за ситуации с распространением коронавируса в Китае, вспышка которого была зафиксирована в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Правительство КНР приняло меры по временной остановке производства.

Другие компании тоже вынуждены закрыть заводы

Китайские сборочные заводы Ford и Toyota тоже простаивают. Генеральный директор Apple Тим Кук сообщил инвесторам, что их китайские поставщики будут закрыты по меньшей мере до 10 февраля. Кроме этого, Starbucks заявила о временном закрытии более 2000 своих кофеен в Китае.