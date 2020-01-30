Японцы разработали первый беспилотный электрический трактор (Видео)

Японский производитель сельхозтехники Kubota представил концептуальный трактор под названием X Tractor. По словам создателей, интерес к фермерству в Японии каждый год падает, а новая техника способна обрабатывать очень большие участки земли без участия человека.
Концепт имеет систему автопилота с несколькими камерами, датчиками и системой спутниковой навигации, а на крыше установлена солнечная панель.
Kubota X Tractor оснащён четырьмя гусеничными траками с независимыми электрическими мотор-колёсами. Дорожный просвет может регулироваться в широких пределах за счёт особой подвески, подробности о которой в Kubota пока не раскрыли.
Система искусственного интеллекта обучена самостоятельно передвигаться по полям и рисовым плантациям. При этом автоматически отслеживаются десятки факторов: например, погода и темпы роста культур. Без участия людей трактор может даже определять сроки выполнения определённых задач.
В Kubota не раскрывают, пойдёт ли X Tractor в серийное производство. Пока же беспилотный трактор удивляет посетителей различных выставок.