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Четверг, 30.01.2020
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Японцы разработали первый беспилотный электрический трактор (Видео)

Японцы разработали первый беспилотный электрический трактор (Видео)
14:57 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Внешность Kubota X Tractor выполнена в футури­стичном стиле.

Японский производитель сельхозтехники Kubota представил концепту­альный трактор под названием X Tractor. По словам создателей, интерес к фермер­ству в Японии каждый год падает, а новая техника способна обраба­тывать очень большие участки земли без участия человека.

Концепт имеет систему авто­пилота с несколькими камерами, датчиками и системой спутниковой навигации, а на крыше установ­лена солнечная панель.

Kubota X Tractor оснащён четырьмя гусенич­ными траками с незави­симыми электри­ческими мотор-колёсами. Дорожный просвет может регулиро­ваться в широких пределах за счёт особой подвески, подроб­ности о которой в Kubota пока не раскрыли.  

Опубликован тизер пикапа Toyota Tacoma

Система искусственного интеллекта обучена само­стоятельно пере­двигаться по полям и рисовым планта­циям. При этом автомати­чески отслежи­ваются десятки факторов: например, погода и темпы роста культур. Без участия людей трактор может даже опреде­лять сроки выполне­ния определённых задач.

В Kubota не раскрывают, пойдёт ли X Tractor в серийное производ­ство. Пока же беспилотный трактор удивляет посетителей различных выставок.

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Япония, Авто, Трактор, Электрический трактор, Беспилотный электрический трактор.
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