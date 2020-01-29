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Опубликован тизер пикапа Toyota Tacoma

Опубликован тизер пикапа Toyota Tacoma
14:31 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Пресс-конференция Toyota запланирована на четверг, 6 февраля. Тогда и узнаем все детали, фотографии и информацию о новых вариантах Toyota.

Автопроизводитель выпустил единственное изображение черного колеса с шестью выступами, разрывающего грязь.

Это колесо Toyota Tacoma - у Tundra есть колеса с пятью выступами - и оно намекает на "новые варианты", поступающие в линейку компании.

Toyota не давала никаких подробностей о грядущих вариантах, но в ней подробно описывался прогноз Города ветров: "Спортивный и уличный, с ночной мощью".

Ранее в этом году Toyota предоставила для Tacoma обновление среднего цикла модели 2020 года. Обновив грузовик, который дебютировал в 2016 году, с новым внешним видом и большим количеством элементов интерьера.

С новым грузовиком в своих конюшнях и потребителями, желающими использовать современные грузовики, Toyota, вероятно, представит несколько новых пакетов для Tacoma.

Toyota ранее предлагала модели Nightshade Edition - например, Corolla 2020 года и 4Runner 2019 года. "Ночная мощь" Toyota могла бы быть именно этим - пакетом Nightshade для Tacoma, который добавляет множество черных акцентов и других затемненных функций - как те черные колеса на изображении тизера.

Другие варианты, скорее всего, сыграют в "спортивный и уличный", предлагая различные наборы улучшений для каждого.

В то время как Toyota выпустила только одно изображение колеса Tacoma, компания также может предложить варианты для других моделей. Чикаго — это выставка кроссоверов, внедорожников и грузовиков, где автопроизводители выпускают свои специальные версии, новые модели и другие странные вещи.

На рынок выходит спортивный хэтчбек Suzuki Baleno RS (Фото)

Иногда автопроизводители хвастаются новыми доступными опциями или сходят с ума от нереалистичной концепции.

Toyota откроет все на следующей неделе, когда шоу начнется в Чикаго. 

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Автомобили, Toyota, Авто, Новинки авто, Toyota Tacoma.
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