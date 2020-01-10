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Пятница, 10.01.2020
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СМИ: певица Граймс беременна от Илона Маска (Фото)

СМИ: певица Граймс беременна от Илона Маска (Фото)
19:13 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Маск и Граймс вместе уже около двух лет.

31-летняя канадская певица Граймс, которая встречается с 48-летним американским предпринимателем Илоном Маском, намекнула на то, что в скором времени они станут родителями.

Вчера она опубликовала в инстаграме фото топлес с изображением ребенка на животе.

Когда поклонники отметили, что Граймс прекрасно выглядит, и похвалили ее за то, что она не стала замазывать соски на фото (оно в итоге было заблокировано соцсетью, и певице пришлось затем снова опубликовать снимок), та ответила, что сначала думала о цензуре, но "без сосков кадр не был бы таким диким".

К тому же быть беременной — это очень дикое и воинственное состояние, - добавила она.

 
 
 
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Censored for insta haha - almost got away w it

Публикация от Grimes (@grimes)

Официальные представители певицы новость о ее беременности пока не подтвердили, однако источники из ее окружения говорят, что она действительно ждет ребенка.

 
 
 
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Публикация от Grimes (@grimes)

По словам инсайдеров, на нескольких последних вечеринках она отказывалась от алкоголя, чтобы не нанести вред здоровью малыша.

Маск станцевал в честь выпуска первых китайских Tesla (Видео)

Маск и Граймс вместе уже около двух лет. Как пара они впервые дебютировали на Балу Института костюма в мае 2018 года. Этот ребенок (если, конечно, подтвердится, что певица беременна именно от основателя компании Tesla) для Граймс станет первым.

А вот у Маска уже есть пятеро детей от предыдущих отношений.

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Беременность, Граймс, Илон Маск, Канадская певица.
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