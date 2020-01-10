СМИ: певица Граймс беременна от Илона Маска (Фото)

Новости шоу бизнеса:Маск и Граймс вместе уже около двух лет.

31-летняя канадская певица Граймс, которая встречается с 48-летним американским предпринимателем Илоном Маском, намекнула на то, что в скором времени они станут родителями.

Вчера она опубликовала в инстаграме фото топлес с изображением ребенка на животе.

Когда поклонники отметили, что Граймс прекрасно выглядит, и похвалили ее за то, что она не стала замазывать соски на фото (оно в итоге было заблокировано соцсетью, и певице пришлось затем снова опубликовать снимок), та ответила, что сначала думала о цензуре, но "без сосков кадр не был бы таким диким".

К тому же быть беременной — это очень дикое и воинственное состояние, - добавила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Censored for insta haha - almost got away w it Публикация от Grimes (@grimes) 8 Янв 2020 в 3:42 PST

Официальные представители певицы новость о ее беременности пока не подтвердили, однако источники из ее окружения говорят, что она действительно ждет ребенка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Grimes (@grimes) 9 Янв 2020 в 12:24 PST

По словам инсайдеров, на нескольких последних вечеринках она отказывалась от алкоголя, чтобы не нанести вред здоровью малыша.

Маск и Граймс вместе уже около двух лет. Как пара они впервые дебютировали на Балу Института костюма в мае 2018 года. Этот ребенок (если, конечно, подтвердится, что певица беременна именно от основателя компании Tesla) для Граймс станет первым.

А вот у Маска уже есть пятеро детей от предыдущих отношений.