Маск станцевал в честь выпуска первых китайских Tesla (Видео)

На церемонии, посвященной выпуску первых автомобилей Tesla Model 3 в китайском Шанхае, глава компании Илон Маск станцевал на сцене. Маск опубликовал видео в своем Twitter. "На Tesla Giga (сокращенное название компании Tesla Gigafactory 3) в Шанхае, не повторяйте на рабочем месте," - подписал он. Как сообщает Bloomberg, на том же мероприятии Маск объявил, что в будущем на шанхайском заводе компания будет производить и новые модели автомобилей Tesla Model Y. Кроме того, глава компании пообещал открыть в Китае инженерно-конструкторский центр, который бы мог самостоятельно разработать новое авто. Издание отмечает, что Tesla Gigafactory 3 уже производит 1000 автомобилей в неделю и планирует в течение 2020 года удвоить эту цифру.