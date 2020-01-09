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Четверг, 09.01.2020

Маск станцевал в честь выпуска первых китайских Tesla (Видео)

На церемонии, посвященной выпуску первых автомобилей Tesla Model 3 в китайском Шанхае, глава компании Илон Маск станцевал на сцене. Маск опубликовал видео в своем Twitter. "На Tesla Giga (сокращенное название компании Tesla Gigafactory 3) в Шанхае, не повторяйте на рабочем месте," - подписал он. Как сообщает Bloomberg, на том же мероприятии Маск объявил, что в будущем на шанхайском заводе компания будет производить и новые модели автомобилей Tesla Model Y. Кроме того, глава компании пообещал открыть в Китае инженерно-конструкторский центр, который бы мог самостоятельно разработать новое авто. Издание отмечает, что Tesla Gigafactory 3 уже производит 1000 автомобилей в неделю и планирует в течение 2020 года удвоить эту цифру.
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Шанхай, Tesla, Илон Маск, Tesla Model 3.
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