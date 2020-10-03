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Сравнение Дорофеевой и Леси Украинки в школьной тетради изобразили меткой карикатурой: сеть в восторге

Сравнение Дорофеевой и Леси Украинки в школьной тетради изобразили меткой карикатурой: сеть в восторге
Обновлено 07:23 Сегодня Телеграф
В рабочей тетради "Родной край" за 2 класс, которая одобрена Министерством образования Украины, обнаружили изображение Тараса Шевченко и Леси Украинки в одном ряду с Надей Дорофеевой и Димой Монатиком. Украинцы продолжают обсуждать этот "фэйл" Минобразования.

Сеть продолжает обсуждать сравнение Тараса Шевченко, Леси Украинки с Надей Дорофеевой и Дмитрием Монатиком в школьной тетради.

Политический карикатурист и видеосатирик Богдан Процишин решил создать по этому поводу очередной шедевр.

Своим творчеством он поделился на своей странице на Facebook.

Скандал вокруг тетради для второклассников с Монатиком и Дорофеевой: появилось важное разъяснение

Его фоллоферы тут же отреагировали на новую карикатуру забавными комментариями.

"Купюра номиналом 505"

"А самое печальное, что ребенку за незнание этих "великих" деятелей искусства снизят оценку..."

"Пришлось гуглить, кто это"

"Оно будет называться не гривна, а потап. 200 потапов.. и будет зеленого цвета", - подшучивают пользователи Facebook

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Все по теме:

МОН, Учебник, Надя Дорофеева, Леся Украинка.

Автор:

Телеграф
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