Скандал вокруг тетради для второклассников с Монатиком и Дорофеевой: появилось важное разъяснение

В сети появились обьясниение на скандальные фото тетради, где приравняли Тараса Шевченко и Лесю Украинку к Монатику и Наде Дорофеевой.

Об этом сообщили в Фейсбуке По той бік новин.

По информации из поста, данное изображение не является фейком и действительно присутствует в учебниках за 2 клас в тетради "Я исследую мир" Юлии Шумейко.

Это не кольный учебник, а тетрадь и используется она довольно редко.

На сайте МОН для учащихся второго класса есть 11 учебников "Я исследую мир" и можно свободно выбрать, по какому учебником учиться, они есть в свободном доступе.

Некоторые классы заказывают тетради с печатной основой, которые дополняют учебник упражнениями и заданиями. Заказывать тетрадь или нет - решают родители вместе с учителем, поскольку такая услуга - платная.

Скриншот, который вызвал столько обсуждений и тысячи распространенных в соцсетях, создала учитель Юлия Шумейко (вот ее сайт) для учебника "Я исследую мир" Ирины Андрусенко (учебник можно посмотреть здесь.)

Рекомендованных тетрадей к учебникам на сайте МОН нету.

"Когда мы начали искать эту тетрадь, чтобы убедиться, что все действительно так и его действительно используют в школах, то выяснили, что он используется много где. Однако, заказывают к нему тетрадь совсем других авторов (Н. Будна, Т. Гладюк, С. Заброцкая, Н. Шост).

Если посмотреть внимательно на страницу тетради Юлии Шумейко (тот, который с Монатик и Дорофеевой), то там указана фраза: "Одобрено для использования в общеобразовательных учебных заведениях".

Мы проанализировали несколько тетрадей других авторов, используемые в различных школах и областях. Так вот: в каждом тетради четко указано: "Одобрено для использования в общеобразовательных учебных заведениях комиссией по педагогике и методике начального обучения Научно-методического Совета по вопросам образования МОН Украины".

Итак, кем принято Монатика и Дорофееву? Неизвестно. МОН это не пропускало. Гриф "Одобрен" вводит в заблуждение. UPD: пишут в комментариях, что такой "гриф" тоже может быть." - заявили "По той бік новин".

Ранее сообщалось, что Министерство образования Украины в очередной раз оконфузилось. На этот раз они приравняли Тараса Шевченко и Лесю Украинку к Монатику и Наде Дорофеевой.