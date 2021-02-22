К 150-летнему юбилею Леси Украинки: теперь в Instagram можно примерить "маску" поэтессы (фото)

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины совместно с digital-агентством Postmen к 150-летнему юбилею Леси Украинки, которое будет отмечаться 25 февраля, создали Инстаграм-маску поэтессы.

Об этом сообщается на сайте МКИП.

"Юбилейный 2021 - это возможность говорить о жизни и творчестве выдающейся поэтессы, раскрывать многогранность ее фигуры", - говорится в публикации.

Отмечается, что разработка Инстаграм-маски призвана популяризовать творчество Ларисы Косач-Квитки (наст. имя Леси Украини - ред.) среди молодой аудитории.

Пользователи социальной сети могут примерить на себя несколько образов выдающейся поэтессы. По ссылке: instagram.com/ar/3688042954615267/ - каждый желающий может свободно добавлять визуальные материалы и создавать собственные сториз на мобильном устройстве.

В маске используются такие детали с портретов Леси Украинки, как аксессуары и элементы одежды поэтессы.

Образ # 1 - #FemmeModern

Образ # 2 - # БлакитнаТроянда

Образ # 3 - # Саламандра

Напомним, что к 150-летнему юбилею Леси Украинки представят полное собрание сочинений писательницы в 14 томах.