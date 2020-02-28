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В Украине впервые издадут собрание сочинений Леси Украинки

В Украине впервые издадут собрание сочинений Леси Украинки
09:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pinterest.com

Новости культуры:К этому времени полный сборник ее произведений был издан еще в прошлом веке.

По случаю 150-летия со дня рождения Леси Украинки, которое будет отмечаться 25 февраля 2021 года, Украинский институт книги планирует запустить амбициозный проект издания полного собрания ее произведений.

Об этом рассказала директор Украинского института книги Александра Коваль.

"Это проект "14 томов к Лесиному юбилею". Хотя пока неизвестно, сколько их будет точно. Речь идет о научном издании полного собрания сочинений. На текстологическую подготовку этого издания буквально через несколько дней будет объявлен конкурс Министерством культуры, молодежи и спорта. Будет выбрана организация, ответственная за подготовку этих текстов", - заявила Коваль.

По ее словам, когда тексты будут готовы, и права на их использование передадут государству, будет объявлен тендер на печать издания.

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"На этот проект есть полное финансирование. Вопрос заключается в тираже книг, который государство должно закупить для библиотек. Но у нас еще будет это собрание на нашей цифровой платформе", - пояснила директор УИК.

Она уточнила, что в Украине действует примерно 13 тысяч библиотек, из них 10 тысяч - в селах.

"Что меня беспокоит с юбилеем Леси Украинки - это то, что государство сейчас не поддерживает никаких других изданий, посвященных ей. И мы не увидим ни комиксов по произведениям Леси Украинки, ни ее биографий. Пока что в планах Института нам такого не утвердили", - проинформировала Коваль.

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