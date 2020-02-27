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Лауреатами Шевченковской премии 2020 года стали два писателя

Лауреатами Шевченковской премии 2020 года стали два писателя
14:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости культуры:Сборник эссе "Да, но..." Тараса Прохасько стала "Книгой года BBC-2019" в номинации "Эссеистика".

Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко выбрал лауреатов премии 2020 года. Среди них – Тарас Прохасько, Марианна Кияновская, Евгения Подобная, группа "ДахаБраха", Александр Гляделов и опера-реквием "Йов".

В номинации "Литература" в этом году победу одержали два победителя: Марианна Кияновская за книгу стихов "Бабий Яр. Голосами" и Тарас Прохасько за сборник эссе "Да, но...". Об этом сообщили в UA:Суспильне.

"Стихи Марианны Кияновской — это своеобразные монологи жертв трагедии в Бабьем Яру или ее свидетелей, глубоко психологические и сложные содержательно", – говорят о поэзии лауреата премии. Относительно Тараса Прохасько, то о его эссе отзываются как о "истории, которые с первых страниц формируют целостную тему – как важно чувствовать и слышать, это рассказы о семье и воспоминаниях". В издании добавили, что писатель "с любовью и трепетом описывает Карпаты и Западную Украину".

Относительно других лауреатов Шевченковской премии 2020, то список следующий:

Номинация "Публицистика, журналистика" – военная корреспондентка Евгения Сходно с книгой "Девушки срезают косы".

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Номинация "Музыкальное искусство" – украинская этно-хаос группа "ДахаБраха" с альбомом "Путь" (2016).

Номинация "Визуальные искусства" – художественный проект "Карусель" Александра Гляделова.

Номинация "Театральное искусство" – опера-реквием "Йов" Влада Троицкого, Романа Грыгорива и Ильи Разумейко.

Номинация "Киноискусство" – лауреат отсутствует, ведь представленные номинанты – фильм "Какофония Донбасса" Игоря Минаева и документальный фильм "Дом "Слово" Тараса Томенко не соответствуют по масштабу сути премии.

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Литература, Премии, Шевченковская премия, Литературные премии.
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