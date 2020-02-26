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Ответ крылся в произведениях: тайна смерти Эдгара Аллана По раскрыта

Ответ крылся в произведениях: тайна смерти Эдгара Аллана По раскрыта
16:57 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Биографы и филологи уверенны, что американский писатель не был самоубийцей.

Ученые из университетов в Остине (США, Техас) и Ланкастере (Великобритания) с помощью современного текстового анализа изучили работы писателя Эдгара Аллана По и раскрыли тайну его смерти. Эксперты предполагают, что он не был самоубийцей, сообщает Daily Mail.

"Я думаю, что он действительно впал в депрессию к концу своей жизни, но не убивал себя", — прокомментировал психолог Райан Бойд из университета Ланкастера.

Эксперты исследовали рассказы и стихи писателя, после чего установили, что он широко использовал в своих произведениях слова с негативными эмоциями ("плохой", "грустный", "злой") и местоимения от первого лица ("я", "мой"), когда в его жизни происходили тяжелые события (например, смерть родителей и жены).

Предыдущие исследования доказали, что со временем такие языковые "маркеры" могут усиливаться — они показывают, что человек близок к совершению самоубийства. Но в случае Эдгара По ученые обнаружили, эти слова, наоборот, не проявлялись в последний год жизни писателя.

Легендарные писатели, которые страдали от душевных расстройств (Фото)

Эдгар Аллан По был найден в бреду и беспамятстве 3 октября 1849 года на одной из улиц Балтимора (США). Спустя четыре дня он скончался в больнице в возрасте 40 лет.

Биографы и ученые склоняются к тому, что причиной смерти писателя могли стать последствия алкогольной зависимости, опухоль мозга, сифилис, диабет или другое заболевание — к сожалению, все записи и документы были утеряны.

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Писатель, Эдгар Аллан По, американский писатель.
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